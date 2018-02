«Yo quería ser el niño que tripulaba Mazinger Z» La presentadora Carme Chaparro. / R. C. Le encantaría probar la maldad retorcida de Kasper Juul en 'Borgen'. Aún recuerda la sintonía de 'Comando G' y cree que todavía no se ha escrito una gran serie sobre periodistas MIKEL LABASTIDA Domingo, 25 febrero 2018, 10:24

Hemos llamado a la sala de interrogatorios a uno de los rostros más conocidos de Mediaset para que confiese sus gustos seriéfilos. Durante 12 años estuvo al frente de Informativos Telecinco y desde el año pasado da las noticias en Cuatro. Es autora además del libro 'No soy un monstruo', con el que ganó el premio Primavera de Novela.

- Se le acusa de serieadicta, ¿cómo se declara, culpable o inocente?

- Culpable. Y feliz de serlo.

- ¿Cuál es la serie que recomienda una y otra vez (con riesgo de hasta ser pesada)?

- Muchas. ¡Hay tantas series buenas! Ahora he estado enganchada a 'El accidente', de Telecinco. Un clásico contemporáneo espectacular es 'Breaking Bad', no sólo por el argumento sino por cómo ha roto moldes audiovisuales. Y de las últimas que he visto, fascinantes 'Godless', 'Big Little Lies', 'Dark' o 'The Handmaid's Tale'. Siempre en versión original.

- No ha sido pesada, así da gusto. ¿A qué personaje admiraba usted cuando era niña?

- Yo quería ser el niño que tripulaba Mazinger Z. Cuando era pequeña, el único personaje femenino protagonista de una serie era la Abeja Maya. No teníamos a ninguna Birgitte Nyborg. Por cierto, 'Borgen', otra serie recomendadísima.

- La anoto en la lista también. ¿Y a qué personaje femenino admira hoy en día?

- A los que describen e interpretan a las mujeres dejando de lado los clichés.

«A Vasile no hace falta que le regale ninguna serie, es una de las personas con mejor olfato de Europa»

- Lo que más rabia le da de las series es cuando...

- Alargan las temporadas y les dan tantos giros a las tramas que ya no son creíbles.

- Con lo que me ha dicho antes ya no sé si preguntarle con qué dibujo animado se ha sentido más identificada...

- Aún recuerdo la sintonía de 'Comando G'. Para que luego digan que a las chicas no nos gustan ese tipo de series.

- No es un monstruo, eso ya nos quedó claro. ¿Pero qué personaje de serie le parece más monstruoso y por qué?

- El más fascinante -por su evolución física y mental- es Walter White, en 'Breaking Bad'. Se unieron el talento extraordinario de un actor, y un director audaz y brillante.

- ¿Nunca se podría enamorar de qué personaje?

- Si un personaje está bien construido, tienes que enamorarte de él, aunque sea odiándolo.

- Imagínese que tiene cita con la doctora Melfi, la psiquiatra de Tony Soprano. ¿Qué clase de terapia haría con ella?

- Para dejar de sufrir por cosas absurdas que al final no tienen tanta importancia. Sufro mucho, y muchas veces por tonterías.

- ¿Qué pensaría si ingresa en un hospital y le atiende el doctor House?

- ¡Que tengo lupus!

- Esa era fácil, a ver esta otra. ¿Con qué 'tensión sexual no resuelta' entre personajes de series padeció más?

- Recuerdo ver 'Luz de Luna', de adolescente, la mítica serie de Bruce Willis y Cybill Shepherd como detectives privados. Ella era, si recuerdo bien, la jefa de él. Ahí fue la primera vez que leí sobre la tensión sexual no resuelta. Al final, te acaba pareciendo un tostonazo, porque no lleva a ninguna parte.

Pronunciar bien

- Es que si se lían pierde la gracia, entiéndalo. ¿Qué giró de serie le indignó más?

- Si un giro me indigna, no tiene sentido seguir viendo la serie.

- ¿En qué serie le gustaría hacer un cameo?

- Me encantaría ser Kasper Juul en 'Borgen'. Por probar esa inteligente maldad retorcida.

- ¿Qué es aquello que vio en la serie 'Periodistas' y luego nunca vivió en una redacción?

- Que pasaban muchas cosas en la redacción, incluso las noticias, todo el mundo iba a que lo entrevistaran allí. Y, al final, en la redacción no pasa nada. El periodismo se hace en la calle.

- Metámonos en otras redacciones de serie. ¿Qué periodista seriéfilo le hubiera gustado ser?

- Creo que aún no se ha escrito una gran serie sobre periodistas. Quizá la que más se ha acercado es 'The Newsroom'.

- Esta es difícil: ¿usted era más de Jack o de Sawyer? Mójese.

- A mí dame a la tripulación de la 'Enterprise'.

- ¿De qué serie ha renegado y nadie lo entiende?

-¿Puedo hacer un llamamiento aquí para que los actores pronuncien bien? Gracias.

- Dicho queda. ¿Qué serie le regalaría a Vasile?

- No hace falta que le regale ninguna. Es una de las personas con mejor olfato y conocimiento audiovisual de Europa.

- Bueno, a ver si pasa entonces por esta sala de interrogatorio para descubrir sus gustos seriéfilos. ¿Qué noticia de series le gustaría dar en el informativo que presenta en Cuatro?

- Creo que lo que contamos en el informativo a veces supera la imaginación del guionista más retorcido.

- Vamos acabando, ¿qué final le indignó más?

- El de 'Lost'. Era tan buena, y luego no supieron cómo cerrarla. No supieron encontrar una solución elegante.