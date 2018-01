«Puede pasar cualquier cosa» Amaia y Alfred representarán a España en el próximo Festival de Eurovisión, el 12 de mayo en Lisboa, con 'Tu canción', una balada a dúo. «Es un retrato de nuestros mejores momentos» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Miércoles, 31 enero 2018, 07:30

Cuando Rosa López cantó 'Europe's Living a Celebration' en el Festival de Eurovision de Tallin de 2002, la navarra Amaia Romero y el catalán Alfred García tenían 3 y 5 años, respectivamente. Una generación más tarde, el destino y la audiencia de 'Operación Triunfo' les sitúan tras la estela de la 'triunfita' granadina. En la gala del pasado lunes, en torno a la una y media de la madrugada, el público dictó sentencia con el 43% de los votos (alrededor de 700.000) y decidió que la balada 'Tu canción', interpretada por ambos, represente a España el 12 de mayo en Lisboa, donde se celebra la próxima final del certamen. Se trata de un tema compuesto por Raúl Gómez para ellos, pues habla punto por punto de su relación amorosa dentro de la Academia y se acompaña al piano, instrumento que ambos dominan. Si logran transmitir al resto de Europa la química que existe entre ellos, como ya han hecho en varias ocasiones a lo largo del concurso, tendrán medio trabajo hecho.

Pero la otra mitad de ese trabajo comienza por aterrizar en el mundo real después de haber estado más de tres meses entre algodones dentro de la Academia, de tomar conciencia de la popularidad que han adquirido (la gala especial de Eurovisión reunió a 3.086.000 espectadores). Ayer Alfred y Amaia se enfrentaron a su primera rueda de prensa y, aunque contaban con la complicidad del presentador del concurso, Roberto Leal, se las tuvieron que ver ante más de cien periodistas y fotógrafos que acudieron a la convocatoria organizada por TVE en su sede de Sant Cugat del Vallés (Barcelona).

«Siempre te imaginas lo de ir a Eurovision como un sueño, algo que no va a pasar, y al final pasa. Todavía no me lo creo. Nos sentimos en deuda con tanta gente que nos ha dado apoyo para que vayamos a ir al festival... Es una responsabilidad increíble y nos da miedo decepcionar, pero no creo que eso pase», explicaba Amaia, con la misma naturalidad con la que los espectadores le han visto expresarse durante el programa. Ella también optaba al certamen con la canción en solitario 'Al Cantar', de Rozalen, pero prefiere ir junto a su compañero «porque estoy más tranquila al lado de él».

Alfred, por su parte, midió más las palabras, consciente de que a partir de ahora está bajo el examen de los 'eurofans'. «Esta canción es un retrato de nuestros mejores momentos juntos. La primera frase me recuerda a cuando los dos cantamos a dúo 'City of Stars'. ¿Que si me parece poco eurovisiva? El año pasado ganó una balada de Salvador Sobral, que tiene una manera muy personal y distinta de hacer las cosas. Lo que ha aportado él es que Eurovisión se abra a todos los géneros posibles y que se valore solo la música, la canción. Puede pasar cualquier cosa», señalaba. Incluso que ambos acaben besándose, como en la última gala: «Eso no se planea, surge».

- ¿Un mal puesto puede arruinar una carrera?

- Lo que marca realmente es hacer una buena o una mala actuación. El puesto es más relativo, la clave es sentirte a gusto, hacerlo bien.

De momento, Alfred y Amaia tienen todavía una cita pendiente el lunes que viene (22.40 horas): la final de 'Operación Triunfo' junto a sus compañeros Aitana, Ana Guerra y Miriam. «Seguimos en el programa y voy a intentar estar lo más pendiente posible de la final. Será difícil, pero Eurovisión la aparcaremos hasta que salgamos de la Academia, con toda la energía del mundo», dice la navarra, que parte con la etiqueta de favorita indiscutible.