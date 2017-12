Mónica Carrillo: «En todas las profesiones existen abusos» La presentadora de 'Antena 3 Noticias: Fin de Semana' se pondrá el martes al frente de un especial que abordará la violencia de género. «Nunca hay que culpar a la víctima», advierte MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Domingo, 10 diciembre 2017, 10:25

Desde el atentado en las Ramblas de Barcelona, el pasado 17 de agosto, la maquinaria de los informativos televisivos no ha tenido un minuto de respiro. Mónica Carrillo (Elche, Alicante, 1976), presentadora de 'Antena 3 Noticias: Fin de semana' (hoy, a las 15.00 y a las 21.00 horas), ha viajado hasta cinco veces en los últimos meses para conducir su telediario desde la Ciudad Condal. «Antes se decía que el periódico de ayer se quedaba viejo y ahora parece que se caduca el 'tuit' de hace una hora», argumenta. El próximo martes (a partir de las 23.30 horas), conducirá un coloquio en la cadena de Atresmedia sobre la violencia de género, tras la emisión de la película 'Indefensa', de la misma temática y que conmocionó a Francia en 2015.

- ¿Qué ha aprendido preparando el tema?

- Que hay muchas mujeres maltratadas que no se consideran así. Llaman al 016 y no se consideran víctimas porque tienen una dependencia emocional tóxica. Es un escenario muy complejo, un problema social que nos afecta a todos y tenemos que aportar nuestro granito de arena para que esta lacra desaparezca, que tomemos conciencia de que en nuestra sociedad llevamos 47 asesinadas en 2017, dos más que el año pasado. Son cifras demoledoras.

- El 27% de los jóvenes justifica la violencia con su pareja...

- Hay ciertos comportamientos que tenemos asumidos. Por ejemplo, el tema de los adolescentes y el control. Al final, el maltratador no es solo el que da el bofetón, sino el que empieza con un control férreo hacia su pareja, de mirarle el móvil, molestarse por cómo va vestida... Esa sensación de posesión hay que abordarla, porque muchos jóvenes lo confunden con amor. Esto es muy importante detectarlo a tiempo para que las consecuencias sean menores.

- A veces se culpabiliza a la víctima, lo de «eso te pasa por ir vestida así», por ejemplo.

- No hay que culpabilizarla nunca, ni aunque retire una denuncia. La clave es que cuando vaya a denunciar sea fuerte, que esa denuncia llegue cuando la mujer esté preparada para hacerla. Hay que entender que en esa espiral de violencia se suele recaer, no hay que olvidar quién es el verdugo.

- Los miembros de 'La Manada' llegaron a contratar a un detective privado para seguir a la chica y apoyar su defensa.

- Cada caso es un mundo. En el programa lo hablaremos con expertos y daremos voz a las mujeres maltratadas. Nos van a contar lo que es someterse a un escenario hostil, como es un juicio. A veces asumir públicamente que has sufrido una agresión es más duro que sufrirla, hay tantos flecos...

- En su caso, cuando defiende esto, se le lanzan al cuello en Twitter.

- Esto es algo lógico, nos pasa a las personas que tenemos un perfil público en el mundo de las redes sociales, donde tanta gente se ampara en el anonimato. Lo que no se puede hacer es aceptar el insulto gratuito, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que se está hablando. Eso tiene que ver mucho con la educación.

Mujeres y hombres valientes

- En Hollywood se ha destapado una larga serie de abusos sexuales. ¿Existen en las cadenas de televisión españolas?

- Obviamente, existen en cualquier profesión en la que conviven hombres y mujeres. Tenemos que empezar a rechazar esta clase de comportamientos desde un lenguaje menos permisivo. Las últimas informaciones que están saliendo demuestran que las mujeres están siendo muy valientes denunciando estos casos, aunque lo hayan hecho años después. También me parece positivo que haya muchos hombres que conocían los abusos y ahora han dado un paso adelante para arrepentirse por no haberlos denunciado.

- El 21 de diciembre son las elecciones catalanas, luego la Lotería de Navidad, el Madrid- Barça, la Nochebuena... ¿Cómo sale vivo un presentador de todo eso?

- (Carcajada) Desde luego, no nos vamos a aburrir. Pero, fíjate, llevamos así varios meses. Desde el verano he ido a Barcelona cinco veces a hacer el informativo desde allí, con los atentados en las Ramblas, el referéndum... Y ahora las elecciones. A mí me apasiona mi trabajo y lo disfruto. Es agotador, pero no me puedo quejar.

- ¿Cuál le parece la gran noticia de 2017?

- Yo viví en directo el atentado en las Ramblas y para mí la noticia de 2017 ha sido el drama que causó. Un atentado en nuestro país, con familiares buscando en los hospitales, una operación abierta en la que se buscaba a los sospechosos... Creo que es el hecho más relevante que me ha tocado cubrir.

- Pasó en agosto, pero parece que sucedió hace más tiempo...

- Tenemos tantos canales de información, con redes sociales en el móvil, que el riesgo de la sobreinformación está muy presente. Antes se decía que el periódico de ayer se quedaba viejo y ahora parece que se caduca el 'tuit' de hace una hora.

- ¿Sigue guardando tiempo para escribir?

- Tengo alguna idea, pero, si te digo la verdad, no he tenido tiempo para sentarme a escribir. Me gustaría retomarlo en 2018, dejarme caer otra vez en manos de la ficción, porque para mí es muy inspirador y reconfortante. Es el complemento perfecto porque la actualidad tiene tanta intensidad que necesito una válvula para hablar de otros asuntos con total libertad, sin tener que atender a cifras ni datos.

- ¿Qué le pide este año a los Reyes?

- Siempre pido como lo haría mi abuela, salud para los míos y que nos vaya bien las cosas. Soy de deseos genéricos, pero importantes.