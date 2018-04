Isabel Gemio: «No he notado estar en paro» Isabel Gemio regresa a TVE 26 años después para conducir 'Retratos con alma', que complementa a la serie 'La otra mirada'. «Me han sorprendido las ofertas de muchos productores», confiesa. MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 20 abril 2018, 09:00

Isabel Gemio (Alburquerque, Badajoz, 1961) no siempre se llamó así; la primera vez que pisó un estudio de TVE lo hizo bajo el seudónimo de Isabel Garbí. Era 1984 y la periodista permanecería en la cadena pública hasta 1992. Ahora, 26 años más tarde, regresa a la que fuera su casa cuando se cumplen cuatro meses de su salida forzosa de Onda Cero. Lo hace para presentar 'Retratos con alma', un programa complementario a la emisión de la serie 'La otra mirada', que se estrena el próximo miércoles en 'prime time' y se ambienta en los años 20. «El programa está dedicado a los logros de la mujer».

- ¿Cómo ha sido el regreso?

- Estoy encantada de formar parte de un espacio como este, especialmente dedicado a los derechos de la mujer y todos sus logros. Con una mirada muy femenina pero sin excluir la masculina.

«Escribir un libro es duro, me está haciendo revivir momentos duros de mi vida»

- Seguro que no es la única oferta que ha tenido...

- No, no me puedo quejar. Me están sorprendiendo muchos productores que se ponen en contacto conmigo para enseñarme proyectos... Pensaba dedicarme exclusivamente al libro que estoy escribiendo, pero la vida es así. Me gustó que TVE piense en mí para un formato como este en un tiempo en el que aún se cuestiona el feminismo.

- La serie se ambienta en los años 20; ¿se ha avanzado lo suficiente?

- La verdadera igualdad entre hombres y mujeres aún no se ha conseguido. Emilia Pardo Bazán se consideraba una feminista radical porque en los años 20 consideraba que tenían que tener los mismos derechos. Esta ola de reivindicación que vivimos no debe bajar.

- ¿Cómo ha visto a esta TVE?

- Los que empezamos nuestra carrera en la televisión pública seguimos sintiendo una debilidad por ella. Ha significado mucho en mi carrera, todo lo que aprendí... Tengo debilidad por esta casa.

«Tener tiempo es maravilloso»

- Empezó con el seudónimo de Isabel Garbí...

- (Carcajada) ¡Imagínate! En realidad me cambiaron el apellido en Radio Barcelona, un jefe de programas al que mi apellido no le pareció nada radiofónico. Y yo, como la cría que era, me dejé hacer. Luego, cuando murió mi padre y estaba diariamente en las tardes de TVE aproveché para volver a ser Isabel Gemio.

- Háblenos de su libro.

- Me está costando mucho más de lo que me imaginé. Escribir es duro y no tiene nada que ver con el lenguaje de la televisión o de la radio. Como es muy personal me está haciendo revivir momentos dolorosos de mi vida, como una catarsis o una terapia. Hay días que paso seis horas delante del ordenador. No he notado que estuviera en el paro.

- Gemma Nierga dice lo mismo.

- Es curioso, yo no me lo hubiera imaginado hace años. Si me dicen que me voy a quedar sin trabajo habría entrado en 'shock'. Pero ha ocurrido todo lo contrario porque no lo esperaba, es algo maravilloso poder disponer del tiempo como quieras, nunca lo había sentido después de estar cuarenta años trabajando sin parar.

- ¿No echa de menos la radio?

A mí la radio me gusta mucho, no lo voy a negar ni va a cambiar nunca, si mañana tengo la oportunidad voy a volver a hacer radio. Pero echarla de menos... No quiero mentirte, he aprendido a no echar de menos lo que no se tiene, a disfrutar del presente.