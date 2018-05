'La Montaña' de 'Juego de Tronos', el hombre más fuerte del mundo Ha ganado el torneo 'The World's Strongest Man', en el que entre otras pruebas ha tenido que levantar un tronco de grandes dimensiones, sostener dos pilares de 160 kg o tirar de un avión de unas 40 toneladas EL DIARIO VASCO Lunes, 14 mayo 2018, 09:21

El actor islandés Hafthór Júlíus Björnsson, más conocido como 'La Montaña' por su papel en la popular serie 'Juego de Tronos', ha ganado por primera vez el campeonato del hombre más fuerte del mundo. Lo ha hecho a la octava, tras tres subcampeonatos (en las ediciones de 2014, 2016 y 2017),

El torneo 'The World's Strongest Man' ha tenido lugar el pasado fin de semana en Manila. Los aspirantes al título compitieron en un total de dieciséis pruebas. Entre ellas destacaban levantar un tronco de grandes dimensiones, sostener dos pilares de 160 kg o tirar de un avión de unas 40 toneladas.

Detrás de Júlíus Björnsson quedaron el polaco Mateusz Kieliszkowski y el estadounidense Brian Shaw.

El culturista islandés tiene 29 años, mide 2,06 metros y pesa 180 kilos.

'La Montaña' también ha ganado este año las competiciones 'Arnold Strongman Classic' y 'Strongest Man' de Europa. Posee, asimismo, el récord mundial de peso muerto, tras levantar unos 472 kilos.

«Nunca dejes que alguien te diga que no puedes hacer algo. Tienes un sueño, tienes que protegerlo. Cuando la gente no puede hacer algo por sí misma, le van a decir que no puede hacerlo. Quieres algo, ve a buscarlo. Es cuestión de tiempo», ha escrito en su cuenta de Instagram.