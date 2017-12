El 'momentazo' oculto de Ana Guerra y Alfred que no se vio en la gala de OT En la parte posterior del escenario al término de la Gala 7 Alfred y Ana Guerra vivieron juntos un 'momentazo' MARÍA YOLANDA GUTIÉREZ Martes, 12 diciembre 2017, 14:11

La gala 7 de Operación triunfo ha estado cargada de polémica. Cada vez hay menos concursantes y algunos de los favoritos están expuestos a las nominaciones. Además los concursantes cada vez se conocen más y tienen vínculos más fuertes, lo que provoca 'momentazos'.

Tras la salvación de Ana Guerra y Alfred, ambos se mostraron muy cariñosos y el concursante catalán cogió en brazos a la «altanera, preciosa y orgullosa» para abandonar juntos el plató. Un momento que no se vivió en directo para aquellos que seguían la gala por televisión. Solo se vio a través del canal 24 horas, donde sí se puede disfrutar de los momentos entre bambalinas. Una muestra de cariño que se suma a otras que ambos ya habían vivido en la Academia.

Poco se habla de lo bonitos que son Ana y Alfred juntos #OTDirecto11Dpic.twitter.com/X9L3Hb8bhB — anita 🥑 (@waraltanera) 11 de diciembre de 2017

Ana War estaba llorando porque no ha podido ver a sus familiares



Alfred: Eres grande, y tambien son grandes tus emociones y tu corazon. No pasa nada, aunque no te sirva de nada, estamos aquí contigo y nos puedes abrazar las veces que quieras



😭❤ #OTDirecto9Dpic.twitter.com/seFcoRE8AG — CF Alfred 🎺 (@Alfred_OTCF) 9 de diciembre de 2017

Descontentos con las valoraciones del jurado

Ayer muchas de las críticas fueron dirigidas al jurado. La nominación de uno de los favoritos del público, Alfred, no gustó demasiado. Al igual que no gustó la valoración de Mónica Naranjo sobre la interpretación de Ana Guerra (o Ana War, como se la conoce en redes). La miembro del jurado no estuvo de acuerdo con el sentido que 'los Javis' habían dado al tema, algo que el público no entendía afectara a la concursante, pues ella había hecho lo que le habían pedido en la Academia.

Alguien me explica la valoración de Ana, el desprecio al trabajo de Roi y el machaque a Alfred? #OTGala7 — XIX (@Mar_Gisco98) 12 de diciembre de 2017

Empate entre Raoul y Ana Guerra

También estuvieron nominados Raoul (protagonista de otro de los momentos de la noche, el beso de 'Ragoney') y Cepeda. Ambos serán los expuestos esta semana a la decisión del público.

El primero en salvarse de la nominación fue Alfred, por el jurado, y después Ana Guerra. Esta última lo hizo gracias a sus compañeros y gracias, sobre todo, a Roi que al ser el favorito de la noche tenía el poder de desempatar entre ella y Raoul (contaban con 3 votos cada uno). Toda esta tensión dio lugar a este 'momentazo'.

Las redes piden un dúo Alfred Ana Guerra

Desde las redes ya se pide que la semana que viene ambos tengan un tema juntos para interpretar. Habrá que esperar al reparto de este martes a las 16:00 para ver si desde la organización se hace caso a las peticiones.