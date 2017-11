18 millones en el cajón 'La República'. TVE guarda, sin emitir, varias series y películas contratadas por el anterior Gobierno socialista, como 'La República'. «Nos han costado una pasta», denuncia un consejero MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Sábado, 18 noviembre 2017, 10:37

Los espectadores de 'La República', la serie histórica que TVE emitió de forma incompleta en 2011, no saben todavía si al final de la segunda temporada habrá golpe de estado o no en la España de 1936. La cadena pública guarda aún en el cajón 13 episodios de la ficción, grabados, montados y listos para su estreno, pero seis años después no parece tener intención de hacerlo, todo pese al 17% de 'share' y los 3.516.00 de seguidores con los que se despidió de la parrilla. No es el único caso: el costo de producciones encargados en el pasado por los directivos del Ente que no han visto la luz ronda los 18 millones de euros.

Entre estos títulos destacan proyectos como 'La Conspiración', sobre el general Mola; 'Tres días de abril', que narra la caída de Alfonso XIII; 'Volveremos', una miniserie emitida con éxito de audiencia en TV3 y ETB ambientada en la toma de París durante la Segunda Guerra Mundial por 'La Nueve', la división española formada por republicanos exiliados; y 'El precio de la libertad', con el actor Quim Gutiérrez en el papel de Mario Onaindía, el miembro de ETA que dejó las armas en los años 80.

Todas tienen un denominador común: se contrataron durante el anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Su ausencia en parrilla fue llevada al Congreso en junio de este año por Podemos, que acusó a TVE de «una nueva forma de censura bajo la justificación del ahorro». José Antonio Sánchez, actual presidente del Ente, se justificó basándose en criterios económicos y de oportunidad, por «el elevado coste que suponía la emisión en plena crisis económica y que en la actualidad existen otros productos que, por su mayor actualidad, tienen prioridad en la parrilla».

No opina igual Alejo Sauras, uno de los protagonistas de 'La República', que ahora trabaja en TVE pero en la serie 'Estoy vivo'. «Llevo muchos años indignado con ese asunto, 'La República' era un producto muy bueno y fue premiado en varias ocasiones. La segunda temporada está mejor todavía. Además, hablaba de lo que ocurrió, sin posicionarse políticamente, algo muy difícil en nuestro país. No tenía que ofender a nadie, pero alguien decidió que se quedara en un cajón pese al dineral que le costó al contribuyente», explica el actor.

- Sí, pero infundadas. Si no que lo vea cualquiera, la serie hablaba de personas que vivieron esa época, simplemente. Creo que el título, 'La República', le hizo mucho daño. Para muchos españoles no es una época, es una forma de pensar. Si hubiera tenido otro título se habría emitido, aunque no pierdo la esperanza de que vea la luz.

Solo 'La República' costó 15 millones de euros, aunque esto no ha repercutido todavía en el balance contable de la cadena, ya que forma parte de sus activos hasta que se emita. «Que nosotros lo hayamos pagado no quiere decir que lo hayamos consumido en el balance de pérdidas o beneficios. Es como la empresa que compra una excavadora pero no la usa. Yo espero que algún día se vea porque nos ha costado una pasta, el problema es que al no hacerlo al año siguiente de la emisión de la primera temporada, como es el caso de 'La República', su valor se devalúa», señala a este periódico Miguel Ángel Sacaluga, consejero de TVE.