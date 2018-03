Mila Ximénez abandona el ‘Deluxe’ por Carlos Lozano La colaboradora se marchó del programa de Telecinco «porque no aguanto que nadie cuestione mi dignidad», proclamó enfadada JOSEBA FIESTRAS Domingo, 18 marzo 2018, 11:50

Carlos Lozano visitó ‘Sábado Deluxe’ para someterse al polígrafo y volvió a encender el plató y a sacar de sus casillas a los colaboradores. Desde el acoso al que se vio sometido por un «poderoso productor de televisión» a las supuestas infidelidades sentimentales que ha cometido a lo largo de su trayectoria, todo fue analizado por la ‘máquina de la verdad’, cuyos resultados no importaban tanto como las polémicas que desataban sus intervenciones.

El momento más tenso de la noche se produjo cuando preguntaron al entrevistado si consideraba que él tenía más dignidad queMila Ximénez. Lozano negó la mayor, pero el artilugio dictaminó lo contrario. Fue entonces cuando la ex mujer de Manolo Santana saltó como un resorte. «Me levanto y me voy porque yo he venido aquí a trabajar y no aguanto que nadie, ni Carlos Lozano ni la dirección de este programa, cuestione mi dignidad. Así que, ¡a la mierda todos!», sentenció muy enfadada ante el asombro generalizado.

La precipitada salida de la periodista sacudió el plató. «Nos están midiendo de una forma muy infantil», denunció María Patiño visiblemente afectada. Y Jorge Javier Vázquez, también dolido, acabó pidiendo disculpas por el momento. «No deberíamos haber formulado la pregunta. Hemos metido la pata la dirección y yo por haberla leido. Y Mila tiene razón al largarse porque no se puede cuestionar la dignidad de la gente. La entiendo perfectamente y estoy de acuerdo con su marcha», afirmó el presentador.

Pero el de Ximénez no fue el único momento tenso de la noche. Belén Esteban también acabó con citas escatológicas. «¡Vete a la mierda!», clamó indignada dirigiéndose al invitado porque éste insistió en que la tertuliana no aceptaba las críticas. «Jorge Javier, de verdad, tengo que hablar con el director porque ya sabía que esto iba a pasar. Es que llega un momento en el que te hartas, es agotador”, se disculpó la ‘princesa del pueblo’, saturada ante los ataques de Lozano. «Venga Belén, que tenemos que ser maduros…», calmó él sin demasiado éxito.

El Polideluxe desveló que el ‘defensor del pueblo’ disfruta sacando de quicio a sus compañeros, y la velada no demostró el gozo, pero sí que sus palabras irritan sobremanera a sus colegas. Y eso que también se llevó lo suyo porque la maquinita le acusó de ser infiel a su actual pareja, y Miriam Saavedra llamó visiblemente enfadada aunque la conexión se cortó antes de tiempo. Seguro que la semilla plantada en el ‘Deluxe’ florece esta semana en ‘Sálvame’.