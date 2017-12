Ezquiaga: «No hay mejor espectáculo que una buena conversación» «Seguimos regalando un libro a cada invitado, es nuestra seña de identidad», apunta Ezquiaga. / DV Mitxel Ezquiaga mantiene 'Keridos Monstruos', un clásico de Teledonosti. «Nuestra mayor baza es la complicidad con el espectador», asegura R. KORTA Martes, 5 diciembre 2017, 10:24

El programa 'Keridos Monstruos' es ya un clásico de Teledonosti, aunque intenta renovarse cada temporada. «Tras la marcha de Tito Irazusta me he quedado como el presentador con más años en antena... pese a mi juventud», bromea Mitxel Ezquiaga. El periodista de El Diario Vasco repite una temporada más con su espacio semanal, basado fundamentalmente en la cultura en Gipuzkoa «aunque nos interesa todo lo que pasa en el territorio». Hoy, a las 22.00, volverá a su cita como cada martes.

- Teledonosti amplía este año su programación, pero 'Keridos Monstruos' continúa.

- Hace ya más de veinte años el entonces director de Teledonosti, Pedro J. Castillo, me propuso hacer un programa de entrevistas. Mi ocupación central era ya el trabajo en el periódico, así que se lo dije: «Empiezo pero seguiré solo mientras me lo pase bien, porque pretendo que el 'buen rollo' del plató se traslade al espectador. Pues han pasado dos décadas y me lo sigo pasando bien. Somos ya como 'Saber y ganar'...

- Acaban de estrenar unas nuevas instalaciones en Ibaeta, en la sede de El Diario Vasco.

- Sí, contamos con la última tecnología y resulta más operativo compartir espacio con el periódico. Cada sede de Teledonosti es reflejo de una época. Los inicios en Zorroaga eran heroicos, en un edificio precario pero donde cualquier locura parecía posible. En Zuatzu crecimos y en sus estudios imaginamos también muchas aventuras, desde especiales de Nochevieja alternativos hasta 'tamborradas' que convertían el plató en una pequeña Plaza de la Constitución. Ahora tenemos que coger el punto al nuevo estudio para compaginar su modernidad con la complicidad 'marca de la casa'.

- ¿Por qué insiste tanto en la idea de la complicidad?

- Porque esa es la gran baza de Teledonosti: la cercanía con el espectador. Cuando empecé a llamarla 'teletxikita' incidía en eso: la conexión directa con quien nos ve. El mundo de la tele es hoy impresionante, con plataformas de muchos canales. Frente a 'Juego de tronos', un partido de la Champions o la última producción de Hollywood los 'txikitos' solo podemos competir, en nuestra modestia, invitando a gente cercana para hablar de lo que nos pasa. Mi primer director en El Diario Vasco, Miguel Larrea, decía que el éxito de nuestro periódico era contar con el mismo entusiasmo lo que pasa en Irun y lo que pasa en Irán. En Teledonosti tenemos que hablar mucho de Irun, entendiendo 'Irun' como lo cercano, porque 'Irán' ya nos lo cuentan otros.

- En este tiempo ha cambiado el formato, pero el tono es igual.

- Sí: la naturalidad. Para nosotros el mejor espectáculo es una conversación o una tertulia. Hace unos meses, por ejemplo, disfruté de un programa único: juntar en el plató a Ramon Saizarbitoria, Ibon Sarasola y Julio Villar, tres leyendas, fue maravilloso. Cuando lo plantée pensé que quizás no tendría mucha audiencia... y luego fue de los espacios que más reacciones suscitó. Se ve que hay «inmensas minorías» al margen de los 'shares' de Operación Triunfo. Estos meses hemos visto por ejemplo muchas entrevistas con Fernando Aramburu, pero fue en nuestro plató donde habló de Ibaeta, su barrio, y del profesor de Instituto que le hizo amar las letras. Hace unos martes juntamos por primera vez en una tele a la actriz Barbara Goenaga y su padre, el pintor Juan Luis Goenaga. Fue una charla de padre e hija fresca y sincera. Eso busco cada martes.

- Todo el mundo se va con libro.

- Suelo decir en broma que somos el único programa del mundo que regala un libro a cada invitado. Es nuestra forma de agradecer su presencia. Para mí no hay mejor tesoro. Eso, y el cine: de la mano de la Sade cada semana recomendamos una película. No la de mayor taquilla, sino la que más encaja en la línea del programa.

- ¿Qué menú tiene esta noche?

- Nos visita Xabier Gutiérrez, el cocinero escritor, con 'Sabor crítico', su última novela. También hablaremos de 'Arte al agua', la estupenda película sobre los pasaitarras que faenaban en Terranova. El pianista Josu Okiñena y el bailarín Iker Murillo, dos gupuzcoanos que triunfan en el mundo, nos contarán también sus periplos.