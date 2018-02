Una concursante donostiarra en 'Maestros de la costura' El nuevo 'talent-show' de TVE 'Maestros de la costura' echa andar con Raquel Sánchez Silva al frente del programa y un jurado compuesto por Lorenzo Caprile, María Escoté y Alejandro Palomo AINHOA IGLESIAS Lunes, 12 febrero 2018, 17:31

Una concursante donostiarra aspira a convertirse en la ganadora del nuevo programa de TVE 'Maestros de la costura'. Residente en Madrid, Vanessa es madre de cuatro hijos y se describe como una mujer profundamente religiosa.

El taller que pretende revelar los entresijos de la confección de ropa al gran público arranca esta noche con Raquel Sánchez Silva al frente del programa y un jurado compuesto por Lorenzo Caprile, María Escoté y Alejandro Palomo. Para lograr los 50.000 euros de premio que otorga el programa, la concursante de San Sebastián deberá imponerse a los otros once aspirantes: Alicia, Anna, Antonio, Eduardo, Jaime, Luisa, Mahi, Pa, Sergio, Vicente y Shaoran.

Entre estos aprendices que se verán las caras en 'Maestros de la costura' se encuentra un profesor de dibujo, dos gemelos idénticos que comparten hasta el móvil, una empleada de gasolinera, un estudiante de diseño de moda y una ama de casa que da clases de costura a las vecinas de su barrio. «Durante las próximas semanas dejarán volar su creatividad y los veremos evolucionar y crecer como modistas y costureros», promete la cadena pública.«Los doce apasionados del dedal tendrán la oportunidad de aprender con los mejores, visitar los principales templos del sector y demostrar quiénes son, como costureros y artesanos».

¿Quién es quién en 'Maestros de la costura'?

Modelo a ratos Alicia

Natural de Salmanca pero criada en El Escorial,siempre le ha gustado la moda. Decidió irse a vivir con su novio a Londres y allí confirmó su vocación por la costura. «En su faceta de modelo ha trabajado para importantes firmas del sector como Carolina Herrera», según destaca TVE.

Estudiante de magisterio Anna

«Todo un torbellino», así describen los responsables de 'Maestros de la costura' a Anna, una cordobesa que estudia magisterio, pero cuyo sueño sería convertirse en diseñadora de moda. «Es nerviosa, pizpireta, familiar y se emociona fácilmente. Tiene muy claros sus objetivos y la palabra que más utiliza es 'aprender'», aseguran fuentes de La 1.

Asesor de moda en su familia Antonio

Antonio no puede soltar la aguja. es al menos lo que asegura TVE, que añade «alegre, inquieto y muy sociable» a su descripción. Según la cadena, Antonio cose para su mujer, para su madre, para su pequeño y asegura que se ha convertido en el asesor de moda de toda su familia.

El concursante que quería ser vedette Eduardo

Eduardo está recién titulado en diseño de moda, aunque su obra hasta la fecha es de lo más peculiar: todo su trabajo como diseñador es de telas con estampados que reproducen su cara. Dicen de él que es «divertido, creativo y directo», y que quiere «convertirse en uno de los grandes».

Bordador Jaime

Es ingenioro de caminos pero acabó dedicándose al negocio familiar: los bordados. Fue entonces cuando, dice, descurbrió su verdadera vocación. «Le encanta el folclore valenciano. Es extrovertido, alegre, se hace notar y tiene una gran facilidad para ganarse a la gente», avanza TVE.

Da clases de costura en su barrio Luisa

Luisa da clases de costura para principiantes en la asociación de vecinos de su barriada. «Sueña con enseñar sus trajes de flamenca en la Pasarela Flamenca de Jerez, pero nunca ha conseguido reunir el dinero que cuesta la inscripción», dice de ella TVE.

Diseñadora de moda que trabaja en una gasolinera Mahi

Esta concursante ha estudiado diseño de moda pero no ejerce, trabaja en la gasolinera de su familia. Le apasionan las pelucas de colores y crear su propia ropa. «Es una mujer con mucha personalidad, inteligente y segura de sí misma. Es única, no quiere fijarse mucho en otros para 'no contaminar su creatividad'», destacan en La 1.

Hacías vestidos para muñecas con los pañuelos de su madre Pa

Según la descripción que aporta TVE, Pa es de familia de marinos y aprendió a coser para vestir a sus cuatro hijas como princesas con unos pocos metros de tela. «Su gran referencia es su madre que tuvo trece hijos, (ella es la número once), de ellas nueve chicas y a las que hizo a todas su traje de novia».

Gemelos idénticos Sergio....

Son hermanos gemelos, casi idénticos, hasta el punto de que tienen un único teléfono porque: «tenemos los mismos amigos y nada que ocultarnos el uno al otro». Ambos son profundamente religiosos y todos los días cosen y rezan el rosario.

... y Vicente

El pequeño lobo Shaoran

Shaoran trabaja en el negocio familiar, una sastrería. El suyo es un nombre autoelegido, ya que se lo cambió de manera legal. Shaoran significa en chino 'pequeño lobo'. «Tiene mucho carácter, va siempre vestido estilo 'preppy' porque se considera un poco Peter Pan y utiliza solo tres colores diferentes a la hora de elegir la ropa», describe TVE.

Donostiarra residente en Madrid Vanessa

Vanessa es donostiarra pero actualmente reside en Madrid. Profesora de religión tiene cuatro hijos: Nicolás, Sofía, Anne y la pequeña Izorne. «Estudió Ciencias Religiosas porque Teología le parecía demasiado teórico y ella quería hacer lo más difícil, enseñar bien a creer», destaca TVE. «La familia es el pilar de su vida, tiene una sonrisa perpetua y unos ojos que brillan de felicidad», completa