Madrugadas de máxima audiencia 'Operación Triunfo' (TVE). Terminó el martes a la 1.30 de la mañana. En España el 'prime time' finaliza hora y media más tarde que en los países de nuestro entorno. «Repercute en la baja productividad laboral», critica la plataforma ARHOE MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Jueves, 26 octubre 2017, 07:54

Si quiere conocer de primera mano a qué concursante han expulsado en 'MasterChef', cómo se llaman los 16 chicos que han entrado en 'Operación Triunfo' o el resultado de las votaciones en 'Gran Hermano', no le queda más remedio que trasnochar hasta más allá de la una y media de la madrugada por culpa de la actual configuración de la parrilla televisiva. Pese a los tímidos intentos de cambio por parte de políticos y de TVE, que en 2015 adelantó su 'prime time' a las 22.00 horas, las cadenas españolas siguen mandando a la cama a su público hasta 90 minutos más tarde que en el resto de Europa. Un planteamiento que perjudica la racionalización de horarios, sobre todo para los trabajadores y estudiantes que madrugan al día siguiente.

Esta semana, la cadena pública tuvo que prescindir por un día de 'Hora Punta', el programa conducido por Javier Cárdenas que comienza a las 22.05 horas y termina entre las 22.30 y las 22.45 h. Un formato que retrasa el comienzo de su 'prime time' pero que sigue ahí porque reporta más audiencia al competir directamente con programas similares en las privadas ('El Hormiguero' en Antena 3 o 'El Intermedio' en La Sexta). Se suprimió puntualmente para que la primera gala de 'OT', en su regreso a TVE, no se fuera de madre, pero su emisión en directo finalizó a la 1.30 h. sin incluir ningún corte publicitario. El productor del 'talent', Tinet Rubira, se excusó afirmando que «tuvimos 20 actuaciones» y ha prometido que «en una gala normal serán la mitad». Sin embargo, el próximo lunes arrancarán treinta minutos más tarde. «Nos hemos reunido con todos los últimos directores de RTVE porque entendemos que es una empresa de servicio público. En su momento conseguimos avances, como que adelantaran su 'prime time', pero todo cambió cuando pusieron un programa intermedio, 'Hora Punta', que provoca que todos sus programas terminen más tarde de las doce, incluido 'MasterChef Junior', que supuestamente es para niños. Por el momento no vemos solución a este problema en el corto plazo, un problema que repercute en la baja productividad laboral de este país, en accidentes laborales porque la gente se queda dormida e incluso con el fracaso escolar. Es un problema que nos afecta a todos», explica a este periódico Ángel Largo, coordinador general de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE).

En países vecinos como Francia o Reino Unido, o en Portugal e Italia (con los que compartimos modo de vida y horas de sol), los informativos arrancan a las 20.00 horas, momento que se aprovecha para cenar delante del televisor y que provoca que el horario de máxima audiencia se adelante a las 21.00 horas (como sucede con la versión británica de 'MasterChef'). De ese modo, los formatos estrella nunca finalizan más allá de las once y media de la noche.

Resultados de audiencia

«En otros países, además, las cadenas públicas, como la BBC, no van a competir con las privadas. En España el problema es que los políticos le exigen a TVE resultados de audiencia y no calidad o racionalidad de horarios», añade Largo. En ese sentido, Atresmedia o Mediaset (los principales grupos televisivos españoles) argumentan que se deben a sus accionistas y que lo que funciona económicamente es el actual modelo. Por ello han inventado un 'pre-prime time', es decir, un programa encajado entre los telediarios y sus series y 'talents' estrella. Es el caso de 'El Hormiguero' (Antena 3), 'El Intermedio' (La Sexta) o 'First Dates' (Cuatro), que dan una gran rentabilidad por los anunciantes y que retrasan en una hora la finalización de la programación.