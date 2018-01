El libro de Trump tendrá su serie Viernes, 19 enero 2018, 07:34

El último fenómeno literario en Estados Unidos solo ha tardado dos semanas en tener confirmada una segunda vida en la pequeña pantalla. El libro 'Fire and Fury', escrito por el periodista Michael Wolff , y que narra de primera mano el tumultuoso primer año de mandato del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, se convertirá en una serie de televisión de la mano de la productora Endeavor Content, tal y como publicó ayer 'The Hollywood Reporter'. En la producción se encuentran involucrados varios exdirectivos de la BBC, aunque por ahora no se conocen más detalles ni qué cadena estaría dispuesta a comprarla.