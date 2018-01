Letterman regresa a la TV con Obama Obama y Letterman. / NETFLIX NETFLIX. Sábado, 13 enero 2018, 14:23

Después de anunciar su retirada de los platós en 2015 tras 35 años presentado uno de los 'late night' más exitosos de la historia de la televisión, David Letterman (70 años) se ha vuelto a poner el traje de 'showman' para regresar a Netflix con un nuevo programa, 'My Next Guest Needs No Introduction' ('No necesitan presentación', en España). Lo ha hecho con una larga barba blanca y acompañado de un invitado de excepción, el expresidente Barack Obama. La plataforma de vídeo bajo demandad suma así al mito televisivo en la lucha por conseguir abonados contra la HBO, su principal rival a nivel mundial.