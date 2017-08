Los Juegos de Tronos

2

A Song of Ice and Fire Roleplaying

En los juegos de rol, cada participante toma la identidad de un personaje e, interpretándolo, se lanzan a la aventura. No existe guion, la historia se va creando a medida de que los jugadores toman decisiones, y es el director de juego el que guía el relato. En el caso de A Song of Ice and Fire Roleplaying, el juego no se centra en controlar personajes, sino también casas. La acción ocurre tras la guerra en la que Robert Baratheon asciende al trono. En un juego de rol como este, las posibilidades son infinitas, y dependen de la imaginación de los jugadores.