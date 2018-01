'Juego de Tronos', lo más pirateado en 2017 El episodio más pirateado. / HBO Martes, 9 enero 2018, 07:45

Uno de los indicadores para medir si una serie ha triunfado o no es el número de descargas ilegales a través de internet. Por sexto año consecutivo, la serie más pirateada ha sido 'Juego de Tronos', en concreto el episodio final de su séptima temporada, titulado 'El Dragón y el Lobo', que llegó a ser compartido ilícitamente por 400.000 personas de forma simultánea, según informa la web especializada Torrent Freak. En segundo lugar se sitúa 'The Walking Dead' (FOX), seguida de 'The Flash' y la serie de animación 'Rick and Morty' (ambas de Netflix).