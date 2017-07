Jesús Vázquez da el cante en Telecinco con buenos resultados Los triunfadores y perdedores del día en el enfrentamiento entre cadenas y programas MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Miércoles, 26 julio 2017, 10:18

SUBEN:

-‘Me lo dices o me lo cantas’: La de ayer fue una noche con dos ‘talents shows’ como protagonistas, aunque solo pudo liderar uno, el de Telecinco. La cadena de Mediaset estrenó ‘Me lo dices o me lo cantas’, presentado por Jesús Vázquez (cómo no), que promedió un 12,9% de ‘share’ con 1.602.000 espectadores.

-‘Pura Magia’: Tampoco le fue mal a TVE con ‘Pura Magia’. El concurso de ilusionistas que conduce Mag Lari marcó su máximo histórico de audiencias con 1.306.000 espectadores y el 10,2% de cuota de pantalla.

-‘Seis días y siete noches’: Entre tanto ‘talent’, La Sexta pudo meter baza con ‘Seis días y siete noches’. La película protagonizada por Harrison Ford y Anne Heche reunió a 1.136.000 espectadores con el 9,2% de ‘share’, 2,9 puntos más que el martes anterior.

BAJAN:

-‘Expediente X’: Los agentes del FBI Mulder y Scully han vivido mejores épocas en la parrilla de televisión de nuestro país. Anoche se dejaron ocho décimas de ‘share’ en comparación con la emisión de la semana anterior y promediaron un 7,6% de ‘share’ con 1.080.000 espectadores en Cuatro.

-‘Torrente 5’: Pese a ser la segunda opción de la noche, la película de Santiago Segura empeoró los datos de Antena 3 en 3,4 puntos de cuota de pantalla en comparación con ‘The Amazing Spider-Man’, que la cadena de Atresmedia emitió la semana anterior a la misma hora. ‘Torrente 5’ se quedó con 1.353.000 espectadores y el 11,3% de ‘share’.