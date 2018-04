Emilio de Andrés: «Hay que ser uno mismo» Hace una par de semanas despidió su programa «desde el 'Pirulí' que te vi», frase que se convirtió en viral en las redes. / ALBERTO FERRERAS Emilio de Andrés presenta y dirige 'La Tarde en 24 Horas' con «naturalidad y rigor» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Martes, 24 abril 2018, 08:19

En los informativos, la seriedad y el rigor no están reñidas con la naturalidad, aunque a algunos les siga sorprendiendo. Emilio de Andrés, director y presentador de 'La Tarde en 24 Horas' (Canal 24 horas, lunes a viernes, a partir de las 17.00), saltó a la primera línea hace un par de semanas por despedir su programa «desde el 'Pirulí' que te vi» (en referencia al edificio de Torrespaña), una frase que llamó mucho la atención a los que no le siguen habitualmente, pero que forma parte de su estilo personal. Cuando hablamos con él, falta una hora escasa para que arranque el directo y la actividad es frenética: todavía están cerrando los temas a tratar en el día y las conexiones.

- ¿Cambia mucho el guion del programa durante la tarde?

- Estamos abiertos a cualquier historia. Esa es la grandeza, pero también el problema de este tipo de formatos... A veces se te va al garete lo que habías estructurado. Hay que improvisar mucho y no puedes estar dubitativo delante de la cámara. Tampoco nos gusta tirarnos a la piscina; solo emitimos algo cuando ya tenemos los datos contrastados. Es un ejercicio bastante eficaz para mantener la mente con agilidad, llegas a casa cansado.

- Hay que enganchar al espectador también por la tarde.

- Ahora se utiliza mucho ese nombre del 'breaking news'; queremos acostumbrar a que el ciudadano, cuando suceda algo, ponga el Canal 24 horas. Si el asunto es de envergadura, el objetivo es estar ya emitiendo imágenes con la inmediatez de la radio.

- También conduce una tertulia.

- A mí el nombre de tertulia... En fin, una tertulia es algo más reposado, y esto es más bien una especie de actualidad comentada. El ritmo televisivo de una tertulia de tarde debe ser más rápido, no es hora de una reflexión tan profunda. Si no, los espectadores se echarían la siesta.

Un 80% improvisado

- Su «'Pirulí' que te vi» se ha hecho famoso.

- Uno de los caballos de batalla que he tenido estos últimos días es precisamente aquella despedida, una más de las que hago a diario. Se puede ser serio, hacer un periodismo formal en una televisión pública, sin que sea incompatible con la forma de ser de cada cual. Yo intento no teatralizar, sino aplicar mi forma de ser en el día a día fuera del trabajo a la manera de comunicar. Afortunadamente, cuento en esto con el apoyo de muchos compañeros.

- ¿Le sorprendió que se convirtiera tan rápido en viral?

- No sé cuál sería la intención por la que ese comentario saltó a las redes, pero si era poco clara al final el resultado ha sido muy diferente. Muchos espectadores han aplaudido esa forma de entender el periodismo... A mí tampoco me parece algo grave. He dicho frases que podrían haber llamado más la atención.

- ¿En los informativos impera demasiado el corsé?

- Fíjate que se habló incluso de si era una broma del 'telepronter'. Pero no fue así. Yo improviso el 80% del espacio, preguntas y comentarios incluidos. Hay que ser uno mismo, no se puede engañar a la cámara. Hay que contar las historias con humildad, frescura y credibilidad. Se puede ser un estupendo periodista sin necesidad de estar encorsetado, y tampoco vale hacerte el divertido si tu forma de ser no lo es, porque vas a quedar como un bobo.