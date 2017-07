«Con 'OT' haremos peores audiencias» Telecinco comenzó a grabar la semana pasada sus exitosos 'La Voz 5' y 'La Voz Kids 4'. La principal incorporación es el cantante colombiano Juanes MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Lunes, 24 julio 2017, 09:05

Los directivos de Telecinco no ocultan que esperan el estreno de 'La Voz 5' «como agua de septiembre». La frase puede parecer exagerada, sobre todo por las buenas audiencias del canal, pero desde su estreno en 2012 el 'talent show' musical lleva siendo el más visto del año en su género, con una media de 3.821.500 espectadores. Un dato al alcance de muy pocos programas. La semana pasada arrancaron las grabaciones de la versión de adultos y también de la edición infantil, que cumplirá cuatro temporadas cuando se estrene (a principios de 2018).

Ambas se ruedan al unísono y recibieron unas 25.000 peticiones para participar, más del doble que el renovado 'Operación Triunfo', el gran rival a batir este otoño en TVE, a cuyo 'casting' se apuntaron 9.833 aspirantes. La cadena, además, quiso sacar pecho y buscó intencionadamente la foto que ilustra esta noticia con los 'coaches' de ambos formatos, un plantel de lujo: Pablo López, Malú, Juanes y Manu Carrasco (adultos), y Rosario, Melendi y Antonio Orozco (infantil). A los mandos, de nuevo el omnipresente Jesús Vázquez y Tania Llasera, a solo un mes de dar a luz a su segundo hijo, que se encargará de las redes sociales.

Como sucediera con Alejandro Sanz en las pasadas ediciones, este año el que acapara los deseos de los participantes por formar parte de su equipo es el colombiano Juanes. «Es muy educado, debería meter más caña y algún que otro codazo, aunque de broma, a sus compañeros», explicaba Vázquez ante la mirada baja del cantante, situado a su lado. Él respondió con una frase de manual: «Es la primera vez que estoy en un programa como este; obviamente, se trata de música y yo vibro por estar en primera fila escuchando a tanto talento. Aunque suene a tópico, se convierte en un placer. Tenemos muy buena relación con los 'coaches' y eso me está proporcionando grandes momentos».

Algo más desatada está este año su compañera Malú. La intérprete madrileña es la gran veterana del programa, con cinco temporadas a sus espaldas. «Es que está rodeada de chulazos. Es la Malú más divertida de todas las ediciones», comentaba el presentador, antes de dar paso a la cantante. «Yo es que me aburro de las cosas cuando todo es igual, y este programa te sorprende con situaciones increíbles y las emociones que te puede llegar a hacer sentir», contestó ella, antes de prometer que no abandonará este formato «hasta que me echen».

Pablo López, por su parte, sube en el escalafón del concurso y pasará de ser asesor a 'coach'. «Los artistas siempre suelen estar rodeados de jefes de prensa, estilistas que miden al milímetro su peinado... Por eso, una razón vital por la que estoy aquí es tener la oportunidad de ver artistas en su estado más primigenio, sin todo eso que rodea a los famosos, totalmente nuevos hasta el fallo, y eso no suele pasar en televisión», confesó el de Fuengirola (Málaga).

Para Manu Carrasco también habrá novedades. El onubense debutó el año pasado en la edición infantil y ahora lo hará en la de adultos. «Nosotros sabemos lo difícil que es alcanzar una oportunidad como esta. Muchos de los que estamos aquí vivimos algo parecido y hacernos partícipes de la oportunidad de acompañar a estos chicos es increíble. Pienso en el chaval que llegó conmigo a la final el año pasado, que acaba de grabar su disco, con sus canciones, y eso me hace ver que el programa merece la pena y que hay un fin para que muchos de estos chicos puedan conseguirlo».

Algo menos trascendente, por la inocencia de los niños, es 'La Voz Kids'. «Se lo suelen tomar mejor que los adultos; si les eliminan, luego se ponen a jugar con el balón tan tranquilos fuera de plató», comenta Rosario, que solo faltó a su cita con el programa en 2014. Ella desveló también que, por primera vez, un exconcursante de la edición infantil, ya algo más crecidito, participará en la de adultos.

«Competencia sana»

En cuanto a la mecánica de ambos formatos, Telecinco sigue respetando la máxima de que 'lo que funciona bien, mejor no tocarlo'. Así que veremos pocas novedades, «y las que habrá son sorpresa aún», apostilló Jesús Vázquez. Lo novedoso es que, por primera vez en su andadura, 'La Voz' tendrá que verse las caras con un formato similar, 'Operación Triunfo', que además fue el primer 'talent show' de la historia de la televisión en nuestro país y cuyo regreso, dieciséis años después a TVE, está despertando expectación. «La competencia en televisión siempre es sana; para nosotros es positivo que la gente se ponga delante del televisor, y más si es con música. Está claro que la competencia nos va a hacer daño a ambos, haremos peores audiencias. Nosotros estamos acostumbrados a competir contra otros géneros», explicaba Tania Llasera a este periódico.