Ana Guerra se convierte en la quinta finalista de 'OT' Se ha impuesto en el último duelo de la edición al también canario Agoney, tras ser salvada por un 50,3% de los votos, por lo que se une a Amaia, Alfred, Aitana y Miriam como finalista del programa COLPISA Madrid Martes, 23 enero 2018, 04:02

El final de 'OT 2017' se aproxima y la duodécima gala de la edición, que ha vivido uno de los momentos cumbre del programa con el beso entre Alfred y Amaia tras su interpretación conjunta de 'Todo mi amor eres tú', también ha definido la lista de finalistas con Ana Guerra, que ha conseguido el apoyo del público en el último duelo frente a Agoney y se ha salvado con el 50,3% de los votos.

El joven canario, que ha sido expulsado con el porcentaje más ajustado de la edición, ha sido uno de los grandes protagonistas de 'OT 2017' y ha figurado desde el principio en la lista de favoritos del programa gracias a interpretaciones para el recuerdo de 'Rise like a phoenix' o 'Somebody to love'.

A pesar de no haber llegado a la final del concurso, Agoney podrá seguir optando a su gran sueño de representar a España en el Festival de Eurovisión 2018, que se celebrará en Lisboa.