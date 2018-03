ETB gasta 62 millones en cuatro años en programas. ¿En cuál invierte más? Imagen de la sede de EITB. / JORDI ALEMANY Esta es la lista de los programas de la cadena pública vasca con presupuestos que superan el millón de euros ÓSCAR B. DE OTÁLORA Viernes, 2 marzo 2018, 09:21

En los últimos cuatro años, ETB ha destinado 62 millones de euros a contratar productoras para rodar programas destinados a su parrilla. La cifra ha sido remitida al Parlamento vasco a preguntas del PP y recoge toda la inversión realizada por la televisión pública desde 2014 en empresas privadas para la adquisición de programas. Los datos revelan cómo 'El Conquistador del Fin del Mundo', su programa estrella, acapara gran parte de la financiación, pero también ponen de manifiesto las apuestas por la producción en euskera en el cada vez más complicado mundo del consumo de información audiovisual.

Las cifras ofrecen información sobre la inversión llevada a cabo en los años en los que la audiencia de la televisión pública vasca ha sufrido una caída constante. En este sentido, mientras que ETB 1 -el canal en Euskera- tiene un share del 2%, ETB 2 era vista hace cuatro años por el 9% de la audiencia televisiva y en la actualidad se encuentra en un 7,8%, según el dato global del cierre de 2017. Por coste, estos son los principales desembolsos.

1 'El conquistador del fin del mundo'

Este reality de aventuras y desafíos rodado al otro lado del Atlántico es una de las grandes inversiones de EITB. Según los datos de la televisión pública vasca, en estos últimos cuatro años ha recibido siete millones de euros, con una media de millón y medio de euros por cada temporada. Se trata de la producción en la que EITB más dinero gasta aunque tiene su recompensa. En estreno de la actual edición -el programa comenzó a emitirse en 2005- consiguió el 20% del share y 387.000 espectadores. Una cifra récord para la televisión pública. Está producido por Hostoil.

2 'Sin ir más lejos'

En estos últimos años, el magacíne presentado por Klaudio Landa ha supuesto para EITB una inversión de 5,1 millones de euros, aunque está cifra incluye no solo los programas diarios que emite la cadena sino que también tiene en cuenta los especiales sobre fiestas locales o programas de veranos que se han rodado en los últimos cuatro años. El formato se dejó de emitir en 2016 para ser sustituido por 'Qué me estás contando'.

3 'Qué me estás contando'

'Qué me estás contando' -con un coste de 3,7 millones de euros- comenzó siendo un único espacio que rellenaba la tarde de ETB2. Lo presentaban Jon Aramendi, Klaudio Landa y Adela González. Al mes, y viendo que el formato no cuajaba, se decidió dividirlo en tres programas: Que me estás contando (Jon Aramendi), El programa de Klaudio (Klaudio Landa) y Ahora (con Adela González). Todos producidos por K2000. Con el tiempo 'Ahora' desapareció y 'El programa de Klaudio' alargó su duración ocupando su franja horaria.

Los programas religiosos Los datos de contratación de EiTB muestran que en los últimos cuatro años se ha producido un desembolso se 639.000 euros en programas religiosos que incluyen tanto las retransmisiones de las misas de los domingos como programas especiales. La contratación de EITB se reparte entre diversas productoras y también entre el Obispado de San Sebastián, que también figura entre los contratos de la cadena pública vasca. Asimismo, la televisión pública también ha alcanzado acuerdos con el Consejo Evangélico de Euskadi para la realización de programas religiosos.

4 'En Jake'

El programa de debate de actualidad presentado por Xabier Lapitz, que incluye el formato nocturno llamado 'La noche en Jake', ha recibido 2,9 millones en los últimos dos años. EITB ha destacado que tanto este programa como sus informativos vieron como su audiencia crecía a finales del año pasado a consecuencia de la cobertura de la crisis independentista en Cataluña.

5 'Atrápame si puedes'

Es un concurso diario que ocupa la franja horaria previa al informativo y que se estrenó en 2015. En total, este producto -que se emite también en las cadenas públicas de Aragón, Madrid y Baleares-, ha supuesto un coste hasta la fecha de 1,9 millones de euros, incluidos todos los especiales que ha realizado desde que comenzó a emitirse. Está presentado por Patxi Alonso y está realizado por 'Hostoil', la misma productora que se encarga de 'El conquistador del fin del mundo'.

6 'Gu ta gutarrak'

'Gu Ta Gutarrak' ha supuesto una de las apuestas de ETB en su canal en euskera, al poner en antena un 'reality' en el que se buscaba «a la mejor cuadrilla de Euskadi». Se emitió entre 2014 y 2016 y supuso una inversión de 1,7 millones. Se trataba de una creación pensada en el público joven que, según los propios datos de EITB, llegó a tener un share del 20% en la franja de entre los 4 y los 12 años.

7 'Aitaren Etxea'

'Aitaren Etxea' fue la apuesta de EITB por realizar una serie en euskera y costó un total de 1,1 millones de euros. Se trataba de una ficción por capítulos que contaba la historia de una ciudad costera vasca en los años 50. Presentada en el Festival de Cine de San Sebastián, contó con un 1.4% de Audiencia.