El fútbol destroza los audímetros

SUBEN

-Supercopa de Europa. El primer partido oficial de la temporada europea arrasó en España. Cuatro de cada diez personas que estaban viendo la televisión ayer por la noche, estaban viendo el duelo entre el Real Madrid y el Manchester United. Antena 3 logró congregar a 4,5 millones de personas (la cifra más lata del verano) con un 38,6% de audiencia en la Supercopa más vista de los últimos tres años.

-'Aquí la Tierra'. El último programa de la tarde en La1 es el que mejor está funcionando, tanto con su presentador habitual (Jacob Petrus) como el sustituto veraniego (Quico Taronjí). El martes superó el millón de espectadores para marcar un 11%.

BAJAN

-'Pura magia'. Los concursos fueron las grandes víctimas del fútbol y vieron acentuada su caída de semanas anteriores. La propuesta de La1 perdió 1,2 puntos y se quedó en un pobre 7,7% y 930.000 espectadores.

-'Me lo dices o me lo cantas'. A la apuesta de Telecinco le pasó más de lo mismo, aunque más acentuada. Se quedó en un paupérrimo 7,5% y cayó más de dos puntos con respecto a la edición anterior y no llegó a los 900.000 espectadores.

-Cine. LaSexta se llevó un buen varapalo por la gran audiencia de su hermana mayor. 'El gran Gatsby', con Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan y apenas atrajo al 5,6% de la audiencia, unos 586.000 espectadores.