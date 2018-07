«Lo de Froome está mal» Carlos de Andrés, periodista especializado en ciclismo, narrará un año más la prueba para los espectadores de Televisión Española. / TVE Carlos de Andrés, que vuelve junto a Perico a comentar el Tour en TVE, critica a la UCI por permitir la participación del corredor del Sky en la ronda gala JULIÁN ALÍA Sábado, 7 julio 2018, 10:45

Carlos de Andrés y Perico Delgado vuelven desde hoy (y ya son 19 años consecutivos) a comentar el Tour de Francia. Lo hacen desde Madrid y con un ciclista como invitado especial por etapa. La retransmisión de la 105 edición, que comienza en la Isla de Noirmoutier, arranca a partir de las 10.30 de la mañana en Teledeporte. El Tour 2018 se verá en directo cada día en el canal temático deportivo de TVE, y La 1 ofrecerá las etapas más destacadas (17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, y 27 de julio, entre otras). El pódium se verá también en Teledeporte. No faltará la información y entrevistas con los protagonistas en todas las ediciones de los Telediarios y en el Canal 24 Horas de la mano del enviado especial Josué Elena. Hay también una opción multicámara en la web de RTVE, donde el espectador podrá elegir entre siete cámaras distintas. De Andrés y Delgado acumularán entre cuatro y cuatro horas y media de directo diarias. Pero no se aburren. - ¿Qué espera de este Tour?

- Siempre es una gran aventura. En todos siempre pasan cosas. Aunque el Giro o la Vuelta puedan ser en ocasiones mejores, es cierto que el Tour tiene un plus que hace que lo sigan personas que no tienen interés en otras vueltas. Este año tenemos el aliciente de Froome y del tridente del Movistar.

- ¿Tiene algún favorito?

- Froome ha demostrado ser el más fuerte en los últimos años, aunque tiene presión extra por el caso de su positivo. Creo que este año no va a tener una carrera fácil como en otras ediciones.

- En cuanto al caso de Froome, ¿qué le parece la forma de actuar de las organizaciones?

- No me parece nada adecuada. A veces el ciclismo tiene la virtud de hacer mal las cosas. Dicen que es muy difícil demostrar tu inocencia sobre algo que no has hecho, pero los argumentos de la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) no lo demuestran. Parece que la AMA y la UCI (Unión Ciclista Internacional), que persiguen a algunos corredores hasta la saciedad, esta vez no han querido forzar mucho. Como el típico matón de colegio, metiéndose solo con los débiles y sin atreverse con otros más fuertes, buscando no meterse en líos. Me parece fatal.

«España siempre está ahí»

- ¿Cómo ve el futuro del ciclismo español?

- Lo veo muy bien. Pocos países tienen siempre un corredor tan cerca de ganar una vuelta como el Tour. Desde Perico hemos tenido a Induráin, Sastre, Pereiro... y Contador, claro. Ahora están Mikel Landa, Marc Soler, otros corredores que están llegando, y Valverde, que todavía sigue. No te puede salir un Contador siempre. Por ejemplo, los holandeses y los belgas, que tienen la cultura del ciclismo muy arraigada, llevan mucho tiempo esperando. O los propios franceses, que llevan más de treinta años sin ganarlo. España parece que puede tener un buen futuro siempre.

- ¿Le parece baja la cifra de corredores españoles (13)?

- Me parece acorde con el panorama del ciclismo mundial. Si quitas a los franceses (36), estamos ahí. ¿Me gustaría que hubiese más?, pues sí, pero también es muy complicado con un solo equipo español. Antes a lo mejor había dos australianos, y ahora te puedes encontrar diez o doce. Está mucho más internacionalizado.

- Pocos pueden decirlo, pero, ¿qué se siente al tener a Perico de gregario?

- Es fantástico. Ya llevamos mucho tiempo juntos. Sin él se me haría muy difícil. Si lo deja uno, es posible que lo tuviéramos que dejar los dos. No me imagino hacerlo ya sin Perico. Sería rarísimo.