«Yo con Franco vivía muy bien»: la arruinada cita en 'First Dates' Maribel no soportó la actitud de Pepe, que incluso lanzó este mensaje a la camarera del programa: «Eso no es un cuerpo, es un cuerpazo; ya quisiera la Guardia Civil tener ese cuerpo» DV SAN SEBASTIÁN Miércoles, 18 octubre 2017, 18:03

Maribel y Pepe no han llegado a buen puerto en 'First Dates', en un encuentro que duró más bien poco. Para empezar, el madrileño de 69 años no ha parado de piropear a Lidia Torrent. Y ha añadido que para él «una buena conversación, un buen vino y una buena cena son como una masturbación».

«No sé si morirme ahora o luego», ha susurrado la participante del programa cuando la camarera se acercaba a la mesa. Y Pepe ha seguido: «Eso no es un cuerpo, es un cuerpazo; ya quisiera la Guardia Civil tener ese cuerpo».

Y el hombre no ha parado: «He vivido cuarenta años con Franco y he vivido muy bien». Maribel, por su parte, no ha dudado en asegurar que su compañero de cena era un «carcamal». «Es un derechoso que te mueres», ha sentenciado ella sobre el mismo que ha dicho que «todo dictador tiene cosas buenas y cosas malas».