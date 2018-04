Sonakay no logra imponerse en la final de 'Got Talent' Sonakay en la final de 'Got Talent'. / TELECINCO 'Got Talent' El poeta César Brandon cumple los pronósticos y gana el concurso. Sonakay no lo logra, pero valora positivamente haber llegado tan lejos en el 'talent - show' de Telecinco INÉS RODRÍGUEZ Jueves, 12 abril 2018, 10:56

Los guipuzcoanos Sonakay no lograron imponerse en la final de 'Got Talent' que se celebró anoche. El grupo liderado por Yoni Camacho interpretó sobre las tablas una versión en euskera y flamenco del 'Hallelujah' de Leonard Cohen, acompañado para la ocasión por un pequeño coro femenino.

A pesar de que la mayor parte del jurado piropeó la fusión de Sonakay, Jorge Javier Vázquez se mostró crítico con el grupo que une flamenco y música tradicional en euskera. Así, señaló que no era la mejor versión del 'Hallelujah' que había escuchado y que había partes de la actuación que, en su opinión, no casaban. Una opinión que no compartieron ni Edurne, ni Eva Hache, ni tampoco Risto, que una vez más se rindieron al sonido único de los guipuzcoanos.

Sonakay no logró pasar el primer corte de la final de 'Got Talent', que dejó la elección última entre los cuatro participantes más votados. No importa. Tal como dejó claro Yoni Camacho, el grupo se siente ganador por haber llegado a la final, tan lejos, cuando tantos otros se quedaron por el camino. Y es que los «gitanos vascos», como ellos mismos se definen, consideran que todo lo sucedido desde que se presentaron a las audiciones de 'Got Talent' con una preciosa versión del 'Txoriak Txori' de Mikel Laboa, ha sido un «regalo».

Resultado de los votos telefónicos en la final de 'Got Talent' Cesar Brandon: 18,97% Taekwondo TAO: 16,63% Tomás Sanjuan: 10,93% Majesty Wolf: 9,6% DVP Dancers: 8,46% Raúl Rubio: 6,87% Dania Díaz: 6,63% Manuel Jesús Espina: 5,8% Sonakay: 3,46% Petruska, la trapecista: 3,34% Michael Andreas: 3,14% Las Turroneras: 3,07% Hamza: 1,66% The Buccaneers: 1,45%

David Escudero (guitarrista), Ramón Vélez (segundo guitarrista), José Luis Beltza (bajo), David Bernárdez (percusión) y Yony Camacho (voz), ya eran conocidos en San Sebastián, pero su paso por Telecinco ha supuesto un tremendo impulso. No obstante, exhiben cierto carácter guipuzcoano al mantener una actitud prudente ante la inesperada fama adquirida. Tal como reconocieron los componentes de Sonakay en DV hace unas semanas, su relación con la música no es, de momento, profesional, sino vocacional. «No vivimos de esto», aseguraron. Su paso por 'Got Talent' les ha abierto muchas puertas, incluso les ha valido una invitación para ir a Shangai, pero ellos han preferido mantener los pies en el suelo. «De momento lo dejamos pasar. Hay que ser realistas y sabemos que es muy difícil vivir de esto y ahora mismo todos necesitamos una estabilidad para mantener nuestras casas», valoraron. «Lo tomamos como un extra por el que nos pagan algo y además nos lo pasamos bien. Por eso vamos despacito, porque igual en agosto ya nadie se acuerda de nosotros».

César Brandon, ganador de 'Got Talent'

Tras los votos del público la final de 'Got Talent' estuvo entre el poeta Cesar Brandon, Taekwondo TAO, el mago Tomás Sanjuan y el grupo de danza Majesty Wolf. El guineano, que cada vez que recita deja mudo al respetable, era el gran favorito. Y los pronósticos se cumplieron. César Brandon ganó y recibió la noticia muy emocionado. «Creo que estoy en un sueño», valoró.