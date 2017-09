Una ficción muy real Los protagonistas de la serie, en el hospital madrileño donde se desarrolla. / TVE 'Centro Médico', la serie de TVE que aborda casos clínicos auténticos, regresa esta tarde a TVE con su séptima temporada. «Es un género nuevo», explica su productor MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Lunes, 11 septiembre 2017, 07:36

Las puertas de 'Centro Médico', la 'docuficción' de TVE producida por IZAN Producciones (fruto de la reciente unión entre Veralia y Zebra), abren esta tarde (a partir de las 18.10 horas) con el estreno de su séptima temporada. El objetivo de esta ficción inspirada en un formato holandés es seguir tratando casos clínicos reales como el ictus, el infarto de miocardio o el cáncer, sin abandonar las tramas que narran la vida personal de médicos y pacientes mientras ofrecen consejos de salud a sus espectadores. Este año, al reparto formado por Jesús Cabrero (Javier Blanco), Marina Lozano (Natalia Romero), Rocío Anker (Marina Rey), Jordi Mestre (Hamman Dacaret), Ana Cela (Silvia Marco) y Octavi Pujades (Álvaro Mendieta), se suma la actriz Ana Caldás, que será la doctora Rocío Jiménez, «una médica que aportará alegría y buen ambiente al día a día del hospital», adelantan desde el canal.

«Lo interesante de 'Centro Médico', más allá de que sea de salud, es que es un género nuevo. Fui a Inglaterra a presentarlo y no existe ni se ha hecho casi nada en España parecido, mucho menos en este volumen. Llevamos casi 700 episodios. Mezcla la ficción, la realidad y la información. Yo lo llamo ficción en directo, porque utiliza un mecanismo con situaciones muy elaboradas previamente y puntos de vista científicos, de divulgación, pero genera una situación similar al de una ficción convencional. Los actores no memorizan las líneas exactamente. Tienen un grado de libertad creativa para poner en pie el personaje y la escena, con una preparación previa potente. No es alguien recitando un papel de memoria, con las limitaciones que tiene a veces la ficción diaria. No hacen de sí mismos, pero no hay casi ningún tipo de artefacto. Se consigue 'cinema verité' y el efecto es sorprendente. En 30 años en el negocio, nunca había visto nada tan especial», explica con orgullo José Velasco, que además de médico de profesión es el productor de la serie.

Audiencia en alza

Tan reales son los casos clínicos en los que se basan sus guionistas y sus ocho asesores médicos como lo es el edificio donde lo graban, la antigua Clínica Nuevo Parque de Madrid, que cerró sus puertas en 2009 por falta de fondos y ahora está viviendo una segunda juventud gracias a la televisión. Al pasar junto a ella parece un hospital que destila una actividad frenética, con extras vestidos con la bata azul de los enfermeros entrando y saliendo, y una ambulancia aparcada en la puerta. Un elemento que se enriquece de quirófanos, salas de consulta y habitaciones que dan más veracidad a las tramas.

«Al año contratamos a cerca de mil actores, más que todas las demás series juntas»

En cuanto a su audiencia, la serie continúa al alza desde su estreno en 2015. En la última temporada logró una media del 7,4% y 723.000 espectadores (1.4 puntos y 127.000 espectadores más que en la temporada 15-16), con máximos históricos mensuales desde mayo (8,1%). Su máxima cuota histórica (9,8%) la consiguió el 6 de febrero de este año, y su máximo en espectadores (1.061.000) lo logró el 19 de enero.

- ¿Está satisfecho con esos datos?

- Cuando nos dieron esta franja estaba en el 5% de audiencia y la pasada temporada, antes de las repeticiones de verano, cerramos con entre un 9 y un 10%. Es una franja que llevaba tres años con mucha dificultad y ha conseguido casi duplicar audiencia y además hacer servicio público y entretener y generar nuevas vocaciones. Y otra cosa curiosa, que es increíble. Al año contratamos cerca de mil actores, más que todas las otras series juntas. Mucho son noveles o mayores, que hace tiempo que no trabajan. Normalmente les dan dos frases. Aquí tienen un papel protagonista de quince minutos. Nos encontramos con que la mayoría de 'videobooks' de actores que empiezan presentan un capítulo de 'Centro Médico' y eso ha producido un efecto brutal en la Unión de Actores y otras asociaciones. Pueden desarrollarse profesionalmente y hacer un protagonista con doce secuencias. Ayuda a dinamizar una industria en una situación complicada. No te dan una hipoteca si eres actor. Nosotros tenemos ocho personas en el departamento de 'casting'.

Educación para la salud

Si 'Farmacia de Guardia', la histórica serie que reinó en Antena 3 a mediados de los años 90, logró multiplicar por diez los tests de detección de cáncer de mama, en 'Centro Médico' también tienen claro que uno de sus objetivos es concienciar a la población en temas de salud. «Estamos en contacto directo con todas las campañas de salud porque una de las labores en una televisión pública es informar entreteniendo. Y no queda un pegote. Engancha y funciona. Damos presencia a asociaciones: diabéticos, intolerancia al gluten, enfermedades con una prevalencia gigante que necesitan que alguien dé información», comenta Velasco.

Y para hacer más atractivas las tramas personales, las que enganchan al espectador, la séptima temporada incorpora como novedad nuevos exteriores que permitirán conocer mejor a los protagonistas, y asomarse a momentos clave de sus vidas privadas. «No solo son casos clínicos, también está la vida de los médicos y enfermeras. Es vocacional. Son los sacerdotes de blanco, que entregan su vida a los demás con más o menos fe. Tienen un mérito terrible», añade el productor.