Tania Llasera: «En España es donde más se llora» La presentadora de 'La Voz', en el plató del concurso. / TELECINCO Tania Llasera volverá a estar al frente de las redes sociales en 'La Voz 5' y 'La Voz Kids 4', que ya graba durante este verano. «No se ven muchas mujeres embarazadas en televisión» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Martes, 8 agosto 2017, 11:33

Durante las últimas cuatro ediciones de 'La Voz', el flamenco ha reinado en todas sus finales. Tania Llasera (Bilbao, 1976), que se define como «popera y rockera», no está muy de acuerdo con eso, aunque si fuera concursante no tendría dudas: «Me iría con Rosario». La presentadora, con un embarazo visible y a punto de dar a luz, sigue al pie del cañón en las grabaciones de la nueva temporada de adultos e infantil del 'talent show' de Telecinco.

- Si participara en 'La Voz', ¿con qué 'coach' se iría?

- Siempre he dicho lo mismo, con el primero que se girase, porque es el que más se ha interesado por ti. Yo soy muy vasca y somos muy leales, solemos ir al mismo bar a por el mismo pintxo de tortilla y a la misma hora. Ahora bien, si fuera una niña me iría con Rosario, ha sido mi favorita desde siempre.

«Si por mí fuera, el flamenco no ganaría las finales de 'La Voz'»

- Le haría cantar flamenco.

- ¡Ahí lo tenemos difícil! (carcajada). A mí el flamenco no me llama particularmente pero es lo más representativo de España. Cuando pregunté a los dueños holandeses del formato si teníamos algo distinto al resto de países donde se hace 'La Voz' me dijeron que es donde más se llora, y es por el flamenco. Pero yo soy rockera y popera.

- En las redes se quejan de que casi siempre gane ese estilo musical.

- ¡Pues que no lo voten! ¿Yo qué culpa tengo? Si fuera por los vascos seguro que ganaba otro estilo. Si yo tuviera algo que ver te aseguro que no ganaba un flamenco.

- ¿Cómo ve está edición?

- Este año, por lo que me han contado, el 'casting' es una pasada. Los equipos de los 'coaches' están muy repartiditos porque no hay un Alejandro Sanz que se lleve a todos, aunque la incorporación de Juanes ha despertado mucho interés. Es un año más divertido por eso y creo que lo vamos a pasar muy bien.

- Como madre, disfruta más con la edición infantil.

- Imagínate, encima con otra criatura dentro de mí, ¡ni te cuento! Me van a tener que preparar los pañuelos en un lateral.

- ¿Le gustaría que participaran en un futuro?

- Sí, si tienen talento... Pobres, si no lo tienen también les dejaría. Eso es cosa suya y cuando quieren algo se ponen muy pesados.

- ¿Y si da a luz antes de terminar las grabaciones?

- Los jefes no paran de preguntarme si estoy bien. Si me pongo de parto se quedan sin presentadora. Lo que pasa es que tengo un problema en la pelvis, con lo cual a mí los niños no se me colocan y no puedo ponerme de parto, así que estoy muy tranquila. Cuando lleguen las batallas ya habrán pasado dos meses del parto.

- ¿Cómo lo lleva?

- Quiero visibilizar y normalizar el embarazo. No se ven muchas embarazadas en televisión y menos en programas de entretenimiento. Aquí me cuidan fenomenal y me encuentro muy bien. Muchas mujeres siguen en sus puestos embarazadas, ¿por qué no voy a hacerlo yo?

«La competencia es sana»

- ¿Su hijo mayor ya le reconoce en la tele?

- Me ha visto alguna vez y flipa, porque no entiende. Me agarra porque me ve en los dos sitios, no lo acaba de entender muy bien.

- ¿Podría concebirse 'La Voz' sin las redes sociales?

- No, imposible. Hoy en día muchas personas ven televisión a la carta, el modelo está cambiando. Este programa está evolucionando con los tiempos y demuestra que la televisión lineal también funciona. Todo está unido al mismo centro, que es el programa, con su música en vivo, que prácticamente está desterrada de la televisión.

- Van a tener que competir con 'Operación Triunfo'.

- Va a ser el gran rival a batir, pero la competencia en televisión me parece siempre sana, y más si es con música. Obviamente, vamos a hacer peores audiencias todos porque estamos acostumbrados a competir contra otros géneros.