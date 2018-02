«Entrevisto a gente que vive de forma extraordinaria» La periodista Cristina Turrau, en el plató de Teledonosti. / DV Cristina Turrau lleva hoy al plató a Eva Robles, que viaja seis meses al año, a las 22.00 horas en el programa 'En profundidad' de Teledonosti R. KORTA Viernes, 2 febrero 2018, 08:15

La periodista de El Diario Vasco Cristina Turrau empezó su serie de entrevistas del programa 'En profundidad' de Teledonosti con una charla con la psicoanalista Soledad Oraá. Hoy entrevista a Eva Robles, que pasa seis meses al año viajando. Llevará al plató a la religiosa Maite Iceta, que vivió 12 años en el Congo. Y también estará una mujer que trabajó el 'autoconocimiento' a través de las enseñanzas de Antonio Blay Fontcuberta. «La vida es una aventura y un camino de aprendizaje», dice la periodista.

- Se ha animado a dar el salto de la prensa escrita al plató televisivo...

- Llevaba mucho tiempo escribiendo y editando en el 'papel' de DV, ahora en la sección de San Sebastián, y cuando vi el flamante plató de la nueva sede de Teledonosti en Ibaeta, sentí que me apetecía hacer alguna entrevista bajo los focos. Al final, casi sin tiempo para pensarlo, me vi dentro del equipo de periodistas que hacen las entrevistas del programa 'En profundidad'.

- ¿A qué invitados va a entrevistar usted en profundidad?

- Pues sí, hay que hacer honor al título del programa y las entrevistas serán en profundidad, pero desde una complicidad de dos personas que se conocen y han hablado mucho antes de la entrevista. Mis invitados, mis invitadas -sobre todo serán mujeres- tienen mucho que decir. Hoy le toca el turno a Eva Robles, empresaria y viajera que un día decidió que pasaría seis meses al año viajando. Y lo está cumpliendo. Por sus circunstancias particulares y por su valentía personal puede hacerlo. Y tiene mucho que contar.

- ¿Cree que hay muchas personas cuyas vidas salen de lo común?

- Creo que sí y es la gente que más me interesa. Por mi profesión, de la que dicen es la más bonita del mundo, tengo la suerte de conocer a mucha gente. Y me he ido quedando con algunas de esas personas con las que siempre da gusto hablar. Una de ellas ya me ha prometido que vendrá a Teledonosti y es la religiosa Maite Iceta. Donostiarra que ha cumplido los 80 años, a los 56, la Compañía de María le anunció que debía viajar al Congo a montar una misión. Y viajó al Congo. He tenido la suerte de acompañarle a ella y a un grupo de mujeres de la asociación Kinyabalanga Nyamizi el pasado mes de junio a la zona del Congo donde trabajan, una experiencia muy enriquecedora.

- ¿Qué nos dice de ese viaje?

- Pude comprobar allí que Maite Iceta es una líder por la que la gente siente admiración, respeto y mucho cariño. Es una feminista defensora de la mujer que ha ayudado, como Loli Valls o Maite Irurueta, impulsoras de la asociación Kinyabalanga Nyamizi, a que en la zona del lago Kivu Sur donde trabajan se empiecen a respetar los derechos de las mujeres. Con microcréditos las mujeres han puesto en marcha pequeños negocios con los que logran un dinero que revierte en sus familias. No permiten que sus maridos se lo gasten en bebida, como ocurría hasta entonces.

- Y hay más gente que tiene cosas que decir.

- Desde luego. Estoy pensando en una mujer que conoció y trabajó con Antonio Blay Fontcuberta, un tipo del que es difícil decir su profesión. Quizás era la de enseñar a vivir con intensidad. Siempre he pensado que deberíamos lograr vivir tan intensamente la rutina del desayuno diario como una puesta de sol en Ibiza o un momento de cerveza compartida en Asuán frente al Nilo. Y he de reconocerme a mí misma que es difícil de cumplir. Sin embargo, todo apunta a que Blay Fontcuberta lo logró.

- Las primeras invitadas de su programa han sido mujeres...

- Sí. Decía en esta sección Lourdes Pérez, también entrevistadora de 'En profundidad', que la voz de las mujeres ha estado siempre en la trastienda. Yo también creo que es así. Y resulta que hay mujeres que han hecho cosas tan importantes o más que las que han hecho algunos hombres. Las de los segundos generalmente se han contado. Las de las primeras, no.

- Esta noche entrevista a Eva Robles. ¿Cuál es su historia?

-Me encanta su historia, aunque dejaremos que sea ella la que nos la cuente. Creo que ha habido algún libro importante en su vida, del que sacó la idea de que se puede cambiar. Y ella ha llevado esta idea a la práctica. Pasa seis meses al año viajando, con una actitud que aprendió en el Camino de Santiago: no tengas prisa y acepta lo que viene. Se está enriqueciendo con experiencias y nos enriquece a quienes la conocemos.