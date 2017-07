El encierro de los Sanfermines más visto en los últimos 7 años

SUBEN:

-‘All you need is love… O no’: Risto Mejide tenía nuevos competidores en la noche del lunes pero, ya sin la competencia de la serie ‘Allí Abajo’ (que se despidió la semana pasada en Antena 3) logró liderar el ‘prime time’ con el 13,1% de ‘share’ y 1.384.000 espectadores, 1,3 puntos más que en su emisión anterior.

-‘Cuarto encierro de San Fermín’: El encierro de San Fermín, protagonizado por los toros de Fuente Ymbro, reunió ayer a 1.990.000 espectadores y el 72,9% de la cuota de pantalla en TVE. Se trata del más visto en los últimos siete años.

-‘Ira de Titanes’: La película de La Sexta consiguió anoche un meritorio segundo puesto en el ‘ranking’ del horario de máxima audiencia con 1.488.000 espectadores y el 10,9% de ‘share’.

BAJAN:

-‘Contigo al fin del mundo’: La nueva aventura de Julian Iantzi en Antena 3 pinchó anoche en su estreno. El ‘date show’ de la cadena de Atresmedia no superó el 10% de ‘share’ (9,8%) y fue seguido por 1.279.000 espectadores.

-‘La Pelu’: La comedia de TVE no termina de despegar y, una semana después de su estreno, pierde 1,1 puntos de cuota de pantalla y cae hasta el 7,4% con 1.102.000 espectadores.