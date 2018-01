Una donostiarra explota en Got Talent: «Voy a incendiar el teatro» Soraya no se podía creer que el jurado no la hubiera pasado a la siguiente fase y su enfado fue tremendo BEATRIZ GARNÁNDEZ Sábado, 27 enero 2018, 20:38

Got Talent, el programa de Telecinco sigue dejando imágenes variopintas y sorprendentes en cada una de sus ediciones. Durante la emisión del viernes, una concursante de San Sebastián, Soraya, se enfadó con el jurado al enterarse de que no pasaba a la siguiente fase: «¿No paso? Voy a quemar el teatro...», dijo la participante cuando abandonó el escenario para encontrarse con Santi Millán.

Los miembros del jurado no podían creerse el enfado de la artista, que hizo un número de 'performance' con poesía que parece que ninguno de los presentes logró entender. Para su número, la artista pasó ocho horas decorando todo su cuerpo con pintura y se rodeó de globos, a los que añadió unas alas negras. Un vestuario que no dejó indiferente a nadie.

Su espectáculo no cuajó en el público, que observaba la actuación atónito, sin entender muy bien el objetivo. Risto y Eva Hache, a diferencia de los otros dos miembros del jurado, le dijeron que sí, pero los dos votos no fueron suficientes para que pasara a la final. Con el voto negativo de Jorge Javier, la concursante negó con la cabeza. «No me lo creo, me he preparado muchísimo».

Entre bambalinas, fue el presentador del programa, Santi Millán, el que trató de calmarla. «Estaba de los nervios, merezco una segunda oportunidad porque sé que valgo mucho», le dijo al presentador. «La reacción que tienes no merece la pena. Tienes que estar más segura de ti misma y de que lo que haces merece la pena», le respondió Santi Millán. Sin embargo, no sirvió para mucho y la concursante se marchó enfadada. «A la mierda, chaval, a la mierda», dijo mientras abandonaba el teatro.

