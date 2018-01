Aluvión de críticas a 'MasterChef Junior' por publicar los finalistas por error El 'spoiler' de la cadena ha generado multitud de comentarios en la red social EL DIARIO VASCO Viernes, 5 enero 2018, 16:32

TVE parece tener mucha prisa por terminar la quinta edición del programa culinario 'MasterChef Junior', al que tan sólo le quedan dos emisiones. La penúltima entrega será mañana, Día de Reyes, y la final se podrá seguir el día 10. Alguien subió por equivocación un vídeo en el que se podía ver a los niños que competirían en la final al canal oficial de YouTube de RTVE (no al del concurso). Aunque fue borrado rápidamente, no ha sido lo suficiente como para evitar que muchos usuarios de Twitter y seguidores del programa, se hayan percatado y hayan criticado a la televisión pública. “Me habéis hecho llorar porque no sabía nadie lo de los finalistas. Gracias por el spoiler”, reflejaban.

Cabe recordar que no es la primera vez que Televisión Española se ve en una situación similar. Sucedió con la edición VIP del concurso, al conocerse la expulsión de Anabel Alonso antes de la emisión del programa. En esta edición de ‘MasterChef Junior’ hubo críticas porque un menor tuvo que matar a una anguila para cocinar su plato. Incluso en ‘OT’ hubo otro error de similares dimensiones. Se supo que el representante de España en Eurovisión saldría de una gala especial.

Estos son algunos de los comentarios más sonados:

No sé cuántos de mi TL verán Masterchef Junior, pero a TVE se les ha colado un spoiler que han filtrado los finalistas de ésta edición. — Fernando Tejerina (@ftejerina5) 4 de enero de 2018

@rtve os habéis equivocado en youtube, me habéis echo llorar porque no sabía nadie lo de los finalistas.

Gracias por el SPOILER — Marcos García (@Calamarpeloi) 4 de enero de 2018

QUE EN LA CUENTA OFICIAL DE MASTER CHEF HAN UBIDO UN VÍDEO DICIENDO QUIÉN VA A LA FINAL

ME MEO DE LA RISA — N. (@Noelia_Galera_) 4 de enero de 2018

Este no es el primer error que comete TVE en esta quinta edición de 'MasterChef Junior'. Ya en el segundo capítulo, cuando este no había acabado, la cadena emitió el anuncio de la tercera entrega, sabiéndose así de manera anticipada los concursantes expulsados en el capítulo que estaban viendo en ese momento los espectadores