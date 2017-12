«Si te confías, estás perdido»

Han hecho falta 126 programa para que Antonio Ruiz (Murcia, 45 años) consiga llevarse el bote de ‘Pasapalabra’, el concurso que presenta en Telecinco Christian Gálvez (lunes a viernes, a partir de las 20.15h). Además de ser el concursante más longevo de la historia del formato, hace un mes vivió uno de los duelos más épicos que se recuerdan en televisión junto a Jaime Conde, otro participante con el que mantuvo una rivalidad durante 38 tardes seguidas. Esta vez no se quedó a una palabra de completar el rosco, y con la ‘J’ de Jaruzelski (presidente de Polonia entre 1981 a 1990) logró regresar a casa con 1.164.000 euros.

-Ganó con Jaruzelski, un nombre que se le va a quedar grabado.

Totalmente. En ese momento me acordé de su cara, leyendo discursos en uniforme como presidente de Polonia. Generalmente, cuando te falta una o dos para completar el rosco nunca la sabes, te la puedes jugar. Pero en este caso me puse a darle vueltas y me acordé.

-Esas no se pueden preparar, hay que saberlas.

La saqué por la edad que tengo, por experiencia vital, no por haberla estudiado.

-¿Sabe mejor esto que ganar ‘el Gordo’?

Completamente, a fin de cuentas ‘el Gordo’ es cuestión de suerte, esto sin embargo es trabajo y preparación. Estoy muy satisfecho, pero si me toca este viernes no lo rechazaré (risas).

-Se ha quedado dos veces a una palabra de ganar.

En aquella ocasión tenía clarísimo que no me las sabía, así que estaba tranquilo y prefería dejar pasar el tiempo antes que fallarla. Cuestión de estrategia.

-Es el concursante más longevo de ‘Pasapalabra’, ¿se echa de menos a la familia?

Esta experiencia la he disfrutado de principio a fin, aunque en los últimos programas ya estaba cansado y tenía ganas de ver sobre todo a mi hija.

-¿Le ha costado guardar el secreto?

A los íntimos sí se lo había confesado, era algo que no podía contener. Christian (Gálvez, el presentador) me rapó el pelo, como hace con todos los ganadores, y he tenido que pasear por el barrio con un gorro para que mis conocidos no se enteraran ni me preguntaran, pero me ha venido bien porque soy muy friolero. Ahora mismo sin el gorro no soy nadie.

-Mantuvo un duelo épico con Jaime Conde, 38 programas seguidos.

He tenido el privilegio de vivir una competición así, Jaime me la podía jugar en cualquier momento y el día que no ganaba uno, lo hacía el otro, si te confiabas estabas perdido. Supongo que el sentirá lo mismo, ha sido muy bonito porque estaba muy igualado, una prueba de resistencia que ha disfrutado el público, el presentador y nosotros. Todavía seguimos manteniendo el contacto y hablamos de vez en cuando.

-¿Qué consejo daría a alguien que quiere participar?

Sobre todo ver muchos programas y apuntar todas las palabras que no se sepa y se las estudies. Hay que repasar la lista de los premiados con los Oscars, los Cervantes, los Príncipe de Asturias, porque suelen salir. Sobre todo que disfruten, este programa es emocionante y a mí me encantan las palabras.

-Creo que eso le viene de familia.

Sí, cuando era pequeño mi madre me explicaba lo que querían decir las palabras y por qué, si venían del latín o del árabe. Ella es profesora frustrada, no le faltaba talento pero por la época en la que vivió se quedó con las ganas de hacer magisterio. Siempre nos ha ayudado a todos a estudiar.

-¿Qué tiene pensado hacer con el premio?

Gestionarlo para que le llegue algo a mi hija, es muy pequeña todavía. Igual hacer un viaje con la familia.

-¿Repetirá en otro concurso?

Ya estado en ‘Saber y Ganar’ y volvería, pero le daría prioridad a ‘Pasapalabra’, porque aquí no he estado como en ningún sitio.

-No es el primer ganador del rosco que viene de ‘Saber y Ganar’.

Allí te toman la medida, te das cuenta de cuál puede ser tu rendimiento. Allí como mucho puedes preparar la prueba de la calculadora, en cambio ‘Pasapalabra’ te lo puedes preparar entero, si estás dispuesto a echarle horas, claro.