El concierto de Alejandro Sanz se lleva a la audiencia

SUBEN:

-'Más es más': Al ser un día festivo, las dos grandes cadenas decidieron no apostar por sus programas estrella de los viernes. Así, Telecinco lideró con 'Más es más', el concierto de Alejandro Sanz que sedujo a un aceptable 13,6% de audiencia.

-'Viaje al centro de la tierra': El cine de La 1 'Journey to the center of the Earth' consigue reunir a 1.268.000 espectadores y alcanza un aceptable 8,1% de cuota de pantalla.

-'Multicine': Antena 3 sigue triunfando en sus tardes de Multicine para los días festivos. Con la película 'Rescate en la planta 55' consigue reunir a 1.486.000 espectadores y alcanzar el 12,1% de audiencia.

BAJAN:

-'Tu cara me suena': Antena 3 apostó por un recopilatorio de las mejores galas de las finales de 'Tu cara me suena'. No corrió muy buena suerte, puesto que marcó un mal 11%, bajando -4,7 puntos respecto a la gala de estreno del viernes anterior con 1.585.000 espectadores.

-'Sálvame Limón': El programa de las tardes de Telecinco baja de los dos dígitos y el viernes consigue un 9,1% de audiencia y 1.120.000 espectadores.