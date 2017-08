«El cine se ha vuelto pueril» Carlos Bardem, en un fotograma de la serie 'Traición', que acaba de empezar a rodarse. / E. BARÓ Carlos Bardem rueda 'Traición', una serie de RTVE y Bambú sobre una dinastía de codiciosos abogados. «Estoy sanamente encasillado en señores fuertes», apunta ICÍAR OCHOA DE OLAN0 Miércoles, 16 agosto 2017, 08:01

Es un tipo absolutamente encantador, pero no se fien. Dentro viaja el lobo. Julián, el yerno no oficial de los Fuentes en 'Traición' -una serie sobre una pérfida dinastía producida por RTVE y Bambú para la próxima temporada-, le tiene entretenido y concentrado. Hablamos con Carlos Bardem (Madrid, 1963) de sus papeles, de la familia, de sus nuevas amistades y de llevar un poco de «luz a las mentes agarrotadas por el discurso del miedo».

- ¿Le gustará la serie a sus abogados?

-No lo creo. A ningún gremio le gustan las series que se hacen sobre ellos. Yo vería encantado una sobre actores.

«Entre Javier y yo no hay lugar a la rivalidad. Jugamos en ligas distintas»

- 'Traición' va de las codicias y de los secretos de una poderosa familia de letrados. ¿Se salva alguno de las insidias?

- Afortunadamente, no. Todos tienen algún secreto y todos se van a traicionar entre sí varias veces.

- Empieza corriendo la sangre. Suena a adictivo culebrón.

- Lo es. Las tramas son atractivas, pasa de todo, y luego tiene esta cosa de la vida de los ricos y famosos vista desde dentro, que a todos nos produce curiosidad.

- Vuelve 'Falcon Crest'.

- 'Falcon Crest' fue mítico. Sí, esta es una serie de una dinastía, con todos los elementos de ese género, y con un nivel de producción y de calidad de las grandes series que vienen de fuera.

- El núcleo duro son una ambiciosa pareja, los Fuentes, y sus cuatro hijos. Usted hace del novio de la primogénita. ¿Templa gaitas o también va de cizañero?

- Sí, yo soy Julián, el novio de Almudena, una magnífica abogada, divorciada y con un hijo. No puedo ser más atento, detallista y amoroso con ella... hasta que descubra unos ángulos muy oscuros.

-¿Alguna vez ha interpretado a un don nadie, que ni pinche ni corte?

- Bueno, estoy sanamente encasillado en señores fuertes, con mucha presencia y un peso en la narrativa acorde con el físico. Tengo la suerte de que me ofrecen personajes complejos. Si son buenos, no dejan de tener un lado incómodo; y sin son malos, suelen dejar un hueco para humanizarlos.

- Esta vez tiene de suegra nada menos que a Ana Belén.

- No puedo estar más feliz. Es un honor. La admiro tanto... Me encanta compartir su regreso a la tele. ¡No lo hacía desde 'Fortunata y Jacinta'!

- En su familia, tan artística (su tatarabuela ya era actriz), ¿la lucha es de egos?

- Yo no me puedo ver compitiendo con Javier. Jugamos en ligas distintas. Él es una estrella de Hollywood. Tiene un Oscar. No hay lugar a la rivalidad, sino al compartir y al aprender.

- Debe el oficio a Álex de la Iglesia, que le ofreció debutar en 'Perdita Durango'. ¿Sabe qué vio en usted?

- Cara de mexicano y que hablaba inglés. En aquella época salíamos bastante de juerga y nos la llevamos al otro lado del Atlántico, ja, ja. Estuvo muy bien.

Migas con Pierce Brosnan

- Acaba de estrenar 'The son', una serie de la AMC sobre los últimos descendientes de los españoles que se asentaron en Texas, en la que actúa con Pierce Brosnan. ¿Han hecho migas?

- Manchegas no, amistad, sí. Es un tipo muy amable y divertido, y un actor generoso.

-¿Qué se respira en la América de Trump?

- Miedo, paranoia y mentiras. Ha llevado a las mayores cotas de poder discursos de criminalización del extranjero, de islamofobia, de odio a las mujeres, de 'hay que armarse', 'vienen a por nosotros', 'hay que cerrar las fronteras'... Desgraciadamente, una parte importante de la sociedad es receptiva a ello. Algunos pensamos que la labor de la ficción, la buena televisión, el cine y la literatura es llevar un poco de luz y de cultura a esas mentes cerradas y agarrotadas.

- Laboralmente, se ha puesto muy televisivo. ¿También la consume o se limita a salir en ella?

- Consumo mucha. Veo muchas series. El cine en general se ha puerilizado y la televisión le ha tomado el relevo.

- Y, entretanto, ¿en qué anda el escritor?

- El escritor escribe a ratos. Me he propuesto terminar este año una novela en la que llevo embarcado años.