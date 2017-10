Las dos brutales sorpresas para la próxima gala de 'OT' 01:12 El lunes el programa de TVE prepara varios momentos álgidos DV SAN SEBASTIÁN Sábado, 28 octubre 2017, 15:41

La segunda gala de Operación Triunfo viene precedida por el enfado de los fans por su retraso en su comienzo. Sin embargo, a buen seguro que ahora estarán contentos con las dos sorpresas que TVE ha preparado para el próximo lunes.

A Mónica Naranjo, Manuel Martos y Joe Pérez-Orive se unirá en la mesa del jurado David Bustamante quien, recordemos, comenzó su carrera en la primera edición de 'Operación Triunfo'

Ademas, como artista invitada, el programa contará con la actuación de Becky G. que presentará su último single ‘Mayores’, adelanto de su primer álbum en español.

Por otro lado, los espectadores podrán escuchar a los 16 concursantes interpretando los siguientes temas: Miriam y Agoney cantarán ‘Runnin’ de Beyoncé y Naughty Boy; Ana Guerra y Mimi, ‘Don’t worry about the thing’, de Tori Kelly; Cepeda y Aitana, ‘No puedo vivir sin ti’, de Los Ronaldos; Roi y Ricky‘Tu enemigo’, de Pablo López y Juanes; Nerea y Amaia, ‘Las cuatro y diez’, de Luis Eduardo Aute; Raoul y Tahalía, ‘Cake by the ocean’, de DNCE; y Marina y Alfred, ‘Don’t Dream it’s over’, de Crowded House.