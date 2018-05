'Bago!az'en final handia heldu da Udara Diez, Andoni Ollokiegi eta Maria Redondo finalistek eurek aukeratutako abestiak eskainiko dituzte Miércoles, 30 mayo 2018, 10:48

Asteazken honetan, 'Bago!az'en final handia eskainiko du ETB1ek. Abentura hau hasi zuten 32 lehiakideetatik hiru baino ez dira geratzen: Udara Diez, Andoni Ollokiegi eta Maria Redondo. Finalistek eurek aukeratutako abestiekin demostratuko dute barruan duten artista, 'Go!azen'eko aktore berria bihurtzeagatik gogor borrokatuz.

Emozioak gori-gorian jarriko dituen gau honetan bi fase egongo dira: lehenbizi hirurak lehiatuko dira, eta haien artean bi onenek 'Bago!az'en azken dueluan neurtuko dituzte euren indarrak.

Horrez gain, talent show-aren lehen denboraldiko irabazlea, Iholdi Beristain, programan egongo da, eta dibertitzeko tartea ere izango dute epaimahaikideen ikuskizunekin. Neskek Bar Coyote-ko 'One way or another' kantatuko dute, eta mutilek The Ramones-en 'Hey ho, let´s go'ren bertsio euskaratua.

'Bago!az' asteazken honetan izango da ikusgai 22:30ean ETB1en.