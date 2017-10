Antonio Resines revela los secretos del extraño final de 'Los Serrano' El actor habla de lo caótico que resultó grabar el episodio de la exitosa serie que hoy en día sigue disfrutando de audiencia DV SAN SEBASTIÁN Jueves, 5 octubre 2017, 13:33

Ha pasado ya un tiempo desde que la exitosa serie de Telecinco ‘Los Serrano’ emitiese su último capítulo. Sin embargo, a pesar del transcurso de los días, uno de sus principales protagonistas como Antonio Resines ha hecho unas declaraciones sumamente peculiares sobre la emisión de aquel último episodio que no pasó desapercibido para los seguidores de la serie. «La cosa se fue liando capítulo a capítulo. Llegó el momento en que se había ido tanto de las manos que no había forma humana de rematar aquello. Algún iluminado dijo: '¿Y si fuera todo un sueño?', y así se quedó.

Resines estuvo este pasado domingo en el plató de ‘Viva la vida’ con Toñi Moreno. Fue ahí donde confesó algunos de los aspectos hasta ahora desconocidos de la producción que llevó al estrellato a actores como el propio Fran Perea, que se marchó por este motivo de la serie. Pero el final sorprendió a propios y extraños.

El que hiciese de Diego, el padre de familia, en la producción, afirmó que llegaron incluso a poner «tacos en las patas de la mesa de la cocina para que diese la sensación de que los niños eran bajitos». Llegaron incluso a tener que poner «peluca» y «tapar la barba de los actores que hacían de mis hijos pequeños».

Y es que la serie estuvo en televisión durante cinco años y casi tres meses, tiempo que va desde el 22 de abril de 2003 hasta el 17 de julio de 2008, cuando se emitió el último de los 147 episodios, repartidos en ocho temporadas. Para Antonio Resines la producción fue «muy importante». Incluso hoy se siguen emitiendo capítulos durante las mañanas en determinados canales y sigue gozando de audiencia. Este es el cambio radical de los protagonistas de ‘Los Serrano’.

«Acabó hace diez años y la gente lo sigue viendo. Me extraña mucho que haya críos de diez años que me conozcan y me llamen Diego. Se incorporan a ‘Los Serrano’ nuevas generaciones», sentenció.