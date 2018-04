'Allí abajo' se mete en un lío antes de estrenar temporada La exitosa serie 'Allí abajo' volvía este lunes con un conflicto que estiraba sus chistes sobre vascos y andaluces más de lo habitual y fuera de pantalla XABIER GARATE Lunes, 2 abril 2018, 23:45

La cuarta temporada de 'Allí abajo' ha llegado precedida de una polémica desmedida debido a un chiste que quizá dentro del guion no habría ido más allá. La cuestión es que esta vez uno de los guionistas lo soltó en Twitter, un espacio poco propicio para los matices y donde todo se magnifica.

«La primera vez que escuché la Salve Rociera pensé que el estribillo decía: 'Leo leo leo leo leo leo', pero luego caí en que era una canción andaluza y eso no podía ser. #ViernesSanto». Una gracia más de las que abundan en las redes sociales pero que muchos andaluces se han tomado como una afrenta. El texto, difundido a través de Twitter, es obra de Sergio V. Santesteban, uno de los guionistas de 'Allí abajo'. Quizá uno de los secretos del éxito de la serie, hay que recordar que humorística, es haber sabido explotar los tópicos de andaluces y vascos para exagerarlos y que los telespectadores se rían con ellos y de ellos. Sin embargo fuera del contexto de la serie parece que no tienen el mismo éxito.

La polémica generada tras el tuit de Santesteban arrastró a creadores y protagonistas de 'Allí abajo' que tuvieron que salir al paso en sus propias redes sociales para dejar claro que no compartían el mensaje del guionista. Uno de ellos el actor y creador donostiarra Óscar Terol, que se ha visto obligado a cerrar su cuenta de Twitter por la polémica.

El propio autor del mensaje ha tenido que disculparse ante la insistencia de cientos de tuiteros que pedían su despido, al igual que hacía la productora de 'Allí abajo':

Ayer hice un chiste que trascendió y se convirtió en una ofensa nacional. Por ello, quiero pedir disculpas a @AlliAbajo la serie en la que escribo, y @planoaplano, la productora para la que trabajo, porque se han visto afectados negativamente por un chiste hecho a nivel personal. — Sergio V.Santesteban (@Sergio_VSantes) 31 de marzo de 2018

Santesteban también agradecía «a todos los compañeros de profesión (y a los que no lo son) que han mostrado su apoyo y han entendido que lo que he escrito es un chiste, bueno, malo o regular; y que por poca gracia que les hiciera, saben que eso no justifica un linchamiento».

Desde @planoaplano no compartimos los comentarios personales ni chistes desafortunados de algunos de nuestros guionistas. En casa somos andaluces, madrileños, catalanes, gallegos, salmantinos... es absurdo criticar a la familia! — Plano a Plano (@planoaplano) 30 de marzo de 2018

Queda por ver si toda esta polémica empaña la que es una de las series más exitosas de los últimos años y si el estreno de la cuarta temporada de 'Allí abajo' mantendrá sus habituales índices de audiencia.