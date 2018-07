La 2 se abre a la música en directo El cantante de la banda escocesa Franz Ferdinand, en una de las actuaciones que ya han sido grabadas para 'La hora musa'. / TVE 'La hora musa' se estrenará en otoño y contará con Franz Ferdinand, Texas, Vetusta Morla, Izal, Manolo García... «Esto no es un concurso», dice Jero Rodríguez, su director JULIÁN ALÍA Miércoles, 4 julio 2018, 08:22

La hora musa' recogerá en La 2 el próximo octubre el testigo de música en directo y entrevistas que dejó libre hace ya una década en TVE 'No disparen al pianista'. Su director, Jero Rodríguez, «contentísimo de poder llevarlo a cabo», explica que el objetivo no es recuperar 'Música sí' (aquel espacio que se emitió hasta 2004 en las mañanas de los sábados), sino traer de vuelta por fin la música, en su sentido estricto, a la televisión. Una demanda social, «sin protestas en la calle y gente con pancartas», bromea Rodríguez, pero muy ansiada también por la industria y los músicos.

El que fuera director de 'Cachitos de hierro y cromo', programa del que habla con mucho cariño, agradece a la dirección de La 2 que se haya animado a invertir en plató y en personal técnico para poder llevar a cabo lo que considera el trabajo de su vida. El espacio ya se está grabando en los estudios de TVE en Sant Cugat del Vallés, a las afueras de Barcelona, y se emitirá los domingos por la noche, precisamente después de 'Cachitos', por lo que «parece que quieren hacer que el domingo sea el día musical». «Por ilusión, habríamos firmado ya la segunda temporada, pero aún estamos a mitad de la primera», dice.

La primera temporada contará con once capítulos, en los que tocarán bandas como los escoceses Franz Ferdinand y Texas, grupos independientes como Izal y Vetusta Morla, y veteranos 'todocaminos' como Manolo García. Habrá como mínimo dos actuaciones por grupo a lo largo de la hora de duración del programa. Cada entrega constará de cuatro propuestas musicales: un grupo internacional y otro nacional en el escenario; después en un segundo plató, que no es otra cosa que una terraza con vistas de Barcelona, otra actuación pensada para bandas menos conocidas; y por último, un reportaje que profundizará en movimientos estilísticos, tiendas de discos, o algún grupo en concreto.

«La música en televisión no tiene mucha audiencia y nosotros queremos recuperarla sin excusas. No es un concurso o un 'talent show', que, ojo, no tengo nada contra ellos».

Prestigio y reputación

El propósito podría resumirse en recuperar la música en directo en televisión pero con las propuestas de 2018, «para que cuando haya un 'Cachitos' en 2030, puedan decir 'mira, 'La hora musa' trajo a estos y han acabado triunfando. O no'».

Jero aún no ha podido ver «un programa entero, con su cabecera, su primer grupo o su entrevista», pero espera tener listo el primero en breve. Vinculado a la música toda la vida como oyente, y en los últimos años más profesionalmente por su etapa en 'Cachitos', donde seguirá como realizador, Rodríguez espera otorgar con 'La hora musa' «prestigio y reputación» a TVE, y que los tuiteros que reclamaban un programa de música lo vean y tengan un medidor de audiencia en casa.

Ahora que parece que el máximo responsable de RTVE vendrá de una radio musical (el PSOE y Podemos han propuesto a Tomás Fernando Flores, director de Radio 3), el director de 'La hora musa' evitó pronunciarse sobre este nombramiento, si bien dijo que le parece apropiado que «salga de la casa» y que «los partidos se pongan de acuerdo».