Siri Hustvedt idazlearen inguruko monografikoa, 'Sautrela'n

Aste honetako 'Sautrela' saioa oso berezia izango da. Alde batetik, denboraldi honetako azkena izango delako. Urte latza izan da 'Sautrela'rentzat Hasier Etxeberria agurtu behar izan dutelako, baina, taldeak dioenez, «saioaren jarraipena izan da haren omenezko gure egintza zinezkoena». Bestetik, berezia izango da halaber, saio monografikoa prestatu dutelako denboraldia agurtzeko. Siri Hustvedt izango dute lagun, eta ohikoa baino elkarrizketa luzexkagoa egiteko aprobetxatuko dute. Azken urteotan gero eta aitortza handiagoa ari dira hartzen nobelagile eta saiogilearen lanak, hala Europan nola Estatu Batuetan. Jatorri suediarrekoa, Minnesotan jaio eta txikitatik izan zuen arte eta humanitateekiko zaletasuna. Hainbat nobela argitaratu ditu orain arte, eta saiogile gisa, artea, literatura eta neurozientziak izan ditu aztergai. Bere azkeneko lanean, 'A woman looking at men looking at women'-en, gai horiek jorratzen dituen azken urteotako artikuluak bildu ditu. Giza-gogoa, psikoanalisia, arte garaikidea, feminismoa... ugariak dira lantzen dituen gaiak. Horien inguruan mintzatuko daelkarrizketan, beste zenbaitez gain.

Hustvedten ikerkuntzaren ezaugarri nabarmenetakoa dugu nola gurutzatzen dituen humanitateak eta zientziak. Elkarrekiko arrotzak diruditen bi mundu horiek uztartzen ditu artez, eta horren harira, humanitateen eta zientzien arteko harremanaz hitz egingo dugu erreportajean. Juan Ignacio Perez Iglesias biologoak eta Agustin Arrieta filosofoak azalduko dute zertan diren bi mundu horien artekoak. Bukatzeko, Elkar Baiona, Garoa, Hitz eta Katakrak liburu-denden gomendioak izango ditugu orobat, esan bezala, aurtengo azkenak.

'Sautrela' larunbat honetan emitituko da 15:00tatik aurrera ETB1en.