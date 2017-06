«No soy la gorda ni la 'triunfita'»

«No soy Rosa de España, no soy Rosa la 'triunfita', no soy Rosa la gorda... Soy Rosa». La cantante Rosa López (Granada, 36 años) no vivió una transición fácil del anonimato a la fama después de ganar la primera edición de 'Operación Triunfo' en 2001, y quiere huir de las etiquetas que la han acompañado a lo largo de toda su carrera, «algo que odio», reconoce. Lo hará de forma drástica, después de aceptar la oferta del canal en abierto TEN para mostrar su vida privada a la audiencia en un 'reality' de televisión que se estrenará el próximo lunes (a partir de las 21.30 horas).

En 'Soy Rosa' los espectadores serán testigos de sus madrugones para hacer deporte, las jornadas de grabación de 'Kairós' (su último disco), sus relación con sus amigos y otros profesionales del gremio o la dieta estricta a la que se somete. Un formato al estilo de 'Las Campos' (Telecinco) o 'Las Kardashian' que los responsables del canal tildan de «entretenimiento blanco». Pero la decisión no fue fácil para ella al principio. La propuesta de TEN consistía en meter las cámaras de televisión en su casa y acompañar a la cantante 24 horas al día durante tres meses.

«Fue un reto a nivel personal, pero ahora les echo de menos viendo lo vacía que se ha quedado mi casa. Ahora me para la gente por la calle y me sigue recordando la canción que canté en Eurovisión y me parece maravilloso, pero a mí me apetecía mostrar mi evolución, que mi público conozca a la Rosa de ahora. Sigo siendo la misma pero ya me jodo menos. Por eso acepté», confeso la propia Rosa ayer en la presentación del 'reality', insistiendo en que ahora es menos dura consigo misma.

- ¿Se sintió incómoda en algún momento?

- He aprendido a reírme más de las situaciones de mi vida cotidiana aunque durante los primeros días de grabación estaba muy nerviosa. Ahora mismo estoy en un momento tan importante que ni siquiera me apetecía que nada ni nadie interrumpiera mi crecimiento, ni siquiera busco pareja... Aunque si surge ¿por qué no?

La cantante se encuentra en un momento «feliz» y no dudó en reconocer a los periodistas que uno de sus mayores anhelos es sacarse una carrera y escribir un libro. «Me gustaría hacer ambas cosas antes de los cuarenta y eso está ya a la vuelta de la esquina. Si tuviera que escoger haría Psicología porque me gustaría ayudar a personas que sufren acoso. Eso lo he vivido en mi día a día, lo de ir caminando y que te insulten. Eso no tiene nada que ver con ser persona conocida o desconocida».

«Me gustaría estudiar Psicología y ayudar a los que sufren acoso porque eso lo he vivido yo»

El regreso de 'OT'

Con el programa que le hizo famosa ya en su fase de 'casting' ('OT' vuelve este otoño a TVE 16 años después de su estreno), Rosa asegura que no ha recibido ninguna llamada de la cadena pública para participar como jurado o asesora. «A mí me encantaría, lo firmaría con los ojos cerrados. Sin embargo hay unas pautas que tienes que cumplir para estar de jurado, no sabes lo duro que es llegar a 'Operación Triunfo' con toda tu ilusión y que te destrocen con un simple comentario», apunta. Por el momento, lo único asegurado es que si los seis capítulos de los que se compone 'Soy Rosa' tienen buena acogida entre la audiencia, la cadena y la artista están dispuestas a grabar una segunda temporada. «Sería bonito», aseguran ambas partes.