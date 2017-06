Milá: «Prefería morirme a seguir así»

El aventurero leonés Jesús Calleja se ha especializado en extraer confesiones inéditas en los viajes que realiza junto a famosos en su programa, 'Planeta Calleja' (Cuatro). En su última emisión, este domingo, llevó a la presentadora Mercedes Milá de visita al Ártico y esta le confesó que estuvo amenazada por la banda terrorista ETA o que llegó a pensar en el suicidio. «Cuando estuve mal en 'Gran Hermano', el 15 y el 16, tenía miedo, pensaba que no lo podría hacer, la semana que viene no podré, no dormía... Hubo un momento que pensé que prefería morirme a seguir así», le contó a Calleja.