El actor catalán Raül Tortosa (Terrasa), además de aparecer en 'Juego de Tronos', se ha especializado en hacer personajes con nombres rimbombantes de principios del siglo XX. El año pasado ya interpretó al duque Hemeraldo de Somoza en 'Acacias 38' (TVE), un papel que, según su opinión, le ha valido para que le fichen en el reparto de la veterana serie de Antena 3 'El secreto de Puente Viejo' (lunes a viernes, a partir de las 17.30 horas). La ficción acaba de cumplir 1.500 capítulos y su reparto ya se permite gastar novatadas a los recién llegados. «Fue en mi primera escena, con las cámaras grabando».

¿Cuál es el 'secreto' de Aqulino?

Es un personaje complicado, un hombre de negocios que trabaja en el sector de la perfumería y está dispuesto a distribuir los productos de Puente Viejo. Básicamente, quiere ganar dinero, y por eso tiene una moral cuestionable; todo lo que desea lo quiere conseguir. Además, se fijará en Beatriz (Giulia Charm), para más lío.

¿Cree que influyó su trabajo en 'Acacias 38'?

Creo que tuvo bastante que ver. Hacer del duque Hermeraldo de Somoza -vaya nombrecito (risas)- fue mi entrada en este mundillo de la tele. Aquí buscaban a un galán de entre 35 y 40 años, y pienso que doy el perfil.

Van dos series de época seguidas...

Parece una tontería, pero el vestuario ayuda mucho, lo mismo que el lenguaje te lo complica. Me veo muy distinto, más mayor (risas), casi me cuesta reconocerme en pantalla.

¿Le gastaron alguna novatada al llegar a la serie?

En mi primera escena, mis compañeros me tenían que dar la mano para recibirme y me la dieron floja, imagínate la cara que se me quedo, y todo ello con las cámaras grabando. Pero me han recibido de forma maravillosa. Tengo mucha suerte con todos los compañeros que me han tocado en mi carrera.

¿Son una buena cantera de actores las series diarias?

Una serie diaria es como la mili. El nivel de trabajo es muy intenso, con una trama complicada y un horario de 07.00 a 19.30 horas. El texto no es fácil, parrafones de castellano antiguo, y no tienes tiempo para ensayar. Para mi estreno solo tuve un par de días antes de saltar al ruedo. Aunque creo que después de hacer esto un actor está preparado para lo que venga.

Horas y horas en el AVE

¿Sigue viviendo en Barcelona?

Sí, y me debería haber hecho accionista de Renfe porque me paso horas y horas al día en el AVE. Lo que pasa es que en Barcelona vivo a tres calles del mar y me cuesta mucho abandonar eso. Todo dependerá de lo que me ofrezcan porque, de momento, solo ruedo secuencias tres días a la semana.

¿Hay más oportunidades en Madrid?

En Barcelona hay mucha más publicidad, pero en Madrid tenemos más papeles. He tenido la suerte de trabajar en Cataluña ('El cor de la ciutat', 'La Riera') mucho tiempo, pero me tendré que venir algún día definitivamente.

¿Por dónde quiere tirar?

Me gustaría hacer series de 'prime time', porque son semanales y hay más tiempo para preparar el personaje, lo puedes disfrutar más. Aquí, en cambio, no tienes tiempo para hacer florituras; muchas veces estás salvando tus secuencias y no puedes implicarte tanto. También me atrae el cine, y no me importaría ir a trabajar al extranjero. Me gustan mucho las producciones inglesas y tuve el placer de trabajar en 'Juego de Tronos'.

¿Le marcó la experiencia?

Creo que el destino marca bastante. Cuando rodaron en España, le dije a mi representante que tenía que irme allí, aunque fuera de extra, porque soy muy fan de los libros. Me dieron un papel de habitante de Desembarco del Rey, sin frase, ¡y resulta que les gusté tanto que al final me pusieron de Capitán del Ejército de los Tyrell! Fueron cinco días espectaculares, rodando con 600 extras.