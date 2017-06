Kukai dantza konpainia protagonista

Kukai konpainiak bizi duen momentu gozo eta sendoari erreparatuko dio aste honetako 'EiTB Kultura Transit' saioak. Jon Mayak zuzendutako taldeak 15 urte daramatza dantza ikuskizunak sortzen eta taularatzen. Bere azken obrak, Oskara, hiru Max sari jaso ditu aste honetan.

XX. Max sarien gala astelehenean ospatu zen Valentzian. Zazpi izendapen zituen Kukai taldeak, eta azkenean hiru etxeratu zituen: dantza ikuskizunik onenarena, dantza talderik onenarena eta jantzien diseinurik onenarena.

'EiTB Kultura Transit' saioko lan-taldea Jon Mayarekin eta konpainiako zenbait dantzarirekin bilduko da euren egoitzan, Errenteriako Niessen Gunean. Euren ibilbideaz, Oskara ikuskizunaz eta talde lanaz mintzatuko dira.

Sortzaileak atalean Ramon Oñederra animazioan aditua den zinemagilearen ibilbidea errepasatuko dute. I said I would never talk about politics laburmetraiarekin ezagutu genuen. Une honetan, animazioa eta fikzioa nahastuko dituen euskarazko lan bat ari da idazten. Berebat, Animadeba jaialdiaren sortzaileetako bat ere bada.

'EiTB Kultura Transit' ostegun gauean dago ikusgai, 23:15ean ETB1en eta 00:45ean ETB2n. eitb.eus-en ere jarraitu dezakegu.