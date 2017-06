Ronaldo: «Nadie se imagina lo buenas que eran mis fiestas»

Si por algo se caracteriza Ronaldo Nazario además de por su buen fútbol es por su simpatía. Y es lo que derrochó anoche el exdelantero del Real Madrid, el F.C. Barcelona y el Inter ayer en 'El Hormiguero'. El brasileño no defraudó y una vez más derrochó todo su carisma y sentido del humor. Además, dejó una divertida confesión al ser preguntado por sus fiestas.

«La gente se las imagina, está bien en la imaginación. Pero no tienen ni idea lo buenas que eran. Cuando eres joven haces estas cosas. Florentino es el nuevo Santiago Bernabéu. Él me echaba muchas broncas. La mejor anécdota fue un día que me llamó y me dijo '¿Porque no te quedas en casa? Mira a Figo'. Yo le dije: 'Presi, si tuviera la mujer que tiene Figo lo haría'».

El astro brasileño desveló también que la final del Mundial ante Alemania fue su mejor momento como profesional. «¿Mi mejor momento? La final de Brasil contra Alemania en Japón. Pero no sólo por los goles, sino por toda la historia que tuve antes. Me lesioné gravemente antes del Mundial y habia pasado una experiencia horrible antes. Estuve dos años peleando por recuperarme. El seleccionador confió en mi y por suerte todo salió bien».

Asimismo, cuando le preguntaron por sus peculiares cortes de pelo, concretamente sobre aquel flequillo que todos recordamos de la final del Mundial y que repitió en Liga ante el Athletic, dio una explicación de lo más coherente: «Jugábamos la semifinal contra Turquía, lo que me provocó una molestia en la pierna y la prensa sólo hablaba de aquello. Para un futbolista no es bueno, porque después llegaba la final», explicó el brasileño. «Decidí cortarme el pelo y, cuando vi que todo el mundo bromeaba, pensé en ir así al partido, porque ya nadie se acordaba las lesiones».

Con la excusa del corte de pelo, Pablo Motos pidió que alguien del público imitara en su cabeza aquel peinado. Y ahí fue Adrián, un joven valiente que, a cambio de 300€, recreó en directo y en su cabeza el famoso rapado con el flequillo en forma de media luna. «¡Vas a poder decir que te ha cortado el pelo Ronaldo!», le animó Pablo Motos. Esperemos que hoy no se arrepienta.