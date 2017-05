El amor no cuaja en Telecinco

SUBEN

-'Allí Abajo': La comedia de Antena 3 vuelve a liderar el 'prime time' un lunes más y no tiene rival. Mientras Telecinco decide si estrena o no 'La que se avecina', 'Allí abajo' campa a sus anchas con el 19,3% de 'share' y 3.072.000 espectadores.

-'En el punto de mira': El gran beneficiado de la noche de ayer fue el programa de reportajes de Cuatro. 'En el punto de mira' se disparó hasta el 8,4% de la cuota de pantalla y 1.368.000 espectadores con un especial dedicado al pan. En total creció 1,5 en comparación con su emisión anterior.

-'Informativos Telecinco: 21.00 h.': El telediario que presenta Pedro Piquera en Telecinco volvió a ser el más visto del día entre todas las cadenas. Lo hizo con el 16,6% de 'share' y 2.393.000 espectadores.

BAJAN

-'All you need is love... O no': El programa que lidera Risto Mejide en la noche de los lunes de Telecinco sigue sin convencer al público. Ayer se plantó en un 10,7% de 'share' y 1.257.000 espectadores.

-'El poder del dinero': El cine de TVE tampoco tuvo su mejor noche, la película 'El poder del dinero' marcó un escueto 8,7% de cuota de pantalla y 1.361.000 espectadores.