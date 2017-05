'House of cards': La fina línea entre ficción y realidad

ATENCIÓN: ESTE ARTÍCULO PUEDE CONTENER 'SPOILERS'

El 20 de enero de 2017 Donald Trump fue investido presidente de los Estados Unidos. Ese mismo día, Netflix anunciaba la fecha de estreno de su quinta temporada. Y lo hacía con un sutil e inquietante mensaje difundido a través de todos sus redes sociales. Un vídeo, mostrando su ya icónica bandera estadounidense del revés, y, de fondo, un grupo de niños recitando el Juramento a la bandera norteamericana. Todo ello acompañado por una frase: 'We make the terror' ('Nosotros somos el terror'). ¿Casualidad? Imposible.

We make the terror. pic.twitter.com/VpChwGOSMj — House of Cards (@HouseofCards) 20 de enero de 2017

La exitosa serie, estrenada en 2013 y adaptada de la miniserie británica homónima, ha recurrido frecuentemente a la carrera electoral -y posterior nombramiento presidencial- de Donald Trump para anunciar el estreno de sus nuevos capítulos. Algunos creen que el vínculo entre la actual administración Trump y los Underwood va más allá de la promoción de la serie por parte de Netflix, y mucho se ha hablado de la posibilidad de que 'House of cards' haya adaptado su trama para incluir paralelismos con el actual inquilino de la Casa Blanca.

Estas teorías no podrían ir mal encaminadas. La fecha de estreno de esta última temporada es la más tardía de todas las que ha tenido 'House of cards'. Mientras que las cuatro anteriores se fijaron para febrero, este año el día elegido es el 30 de mayo (en España, el 31 de de mayo). Muchos seguidores creen que los responsables de la serie han llevado a cabo un cambio de guión de última hora para que la nueva trama guarde relación con la reciente elección de Donald Trump, razón por la cual se habría atrasado el lanzamiento de los nuevos capítulos.

Algunos llegan más lejos y establecen, incluso, paralelismos entre la figura de Trump y varios momentos vividos en las pasadas temporadas de 'House of cards'. Como si los guionistas de la aclamada serie supieran anticiparse a la realidad, pasando a ser, en cierta manera, videntes de la política estadounidense. Y realmente, algo así ha pasado con la carrera electoral de Trump hasta la Casa Blanca. La referencia de un candidato sin experiencia política previa -tal y como fue el caso de Trump- ya se pudo ver en la ficción de Netflix en la figura de Claire Underwood. En la cuarta temporada, el personaje de Robin Wright decide dejar de estar a la sombra de su marido y se marca como objetivo lograr la vicepresidencia del país. Sin embargo, su falta de experiencia profesional en política es vista por todos -incluido Frank- como una serio impedimento. Algo similar a lo que se pudo decir de Trump a lo largo de su campaña.

Asimismo, tanto Donald Trump como Frank Underwood se han visto envueltos en una polémica en relación al Ku Kux Klan. También en la cuarta temporada, Underwood recibe un fuerte revés de cara a su reelección después de que saliera a la luz que su padre participó en algún acto del KKK, fotografiándose con uno de sus miembros en Carolina del Sur. Curiosamente, algo parecido le pasó a Trump. En febrero del año pasado, la campaña del actual presidente norteamericano recibió el apoyo de David Duke, un antiguo Gran Maestro del KKK.

El propio Kevin Spacey se llegó a pronunciar sobre esta capacidad premonitoria que parece tener la serie. Allá por marzo de 2016, Spacey afirmó en un programa de la NBC que les «ha ocurrido esto en cada temporada». «Escribimos el guión, grabamos los capítulos y, justo antes de emitirlos, ocurre algo muy parecido a lo que estamos contando en la serie. Algunos piensan que copiamos la realidad, pero en verdad ocurre lo contrario. Pensamos que, en cierto modo, nos están robando las historias», bromeó el actor.

Si bien Spacey podría tener razón, no hay que olvidar que 'House of cards' sí está plagada de referencias a la actualidad política -estadounidense e internacional- real. La ficción de los Underwood nunca ha dejado de asomarse a la ventana de la realidad para construir su trama. Y, aunque algunos espectadores no se hayan dado cuenta, son varios los paralelismos con la vida real. He aquí cinco de ellos.

Petrov es el nuevo Putin 1 La tercera temporada de 'House of cards' hizo especial hincapié en las cuestiones políticas internacionales. Los Underwood tuvieron que viajar a Rusia, donde se las vieron con su presidente: Viktor Petrov (Lars Mikkelsen), un personaje directamente inspirado en Vladímir Putin. Ambos tienen el mismo cargo político y un parecido físico más que notable, además de compartir idénticas relaciones tensas con Estados Unidos. Por si fuera poco, tanto Viktor Petrov como Vladimir Putin son ex-agentes de la KGB y, además, podrían firmar con las mismas iniciales: VP. Frank y Claire se enfrentan a Petrov por el encarcelamiento de un activista estadounidense en favor de los derechos de los homosexuales, un colectivo perseguido política y judicialmente en la Rusia de Putin. El rodaje de la tercera temporada, la que más ha incidido en las cuestiones internacionales, estuvo precedido por uno de los momentos de más tensión internacional vividos en los últimos años: el derribo del vuelo 17 de Malaysia Airlines, un hecho ocurrido como consecuencia de la guerra civil ucraniana y en el que Rusia jugó un papel protagonista.

El terrorismo fundamentalista islámico, presente 2 Siguiendo con su hábito de recurrir a hechos reales para inspirar su trama, 'House of cards' introdujo un nuevo elemento narrativo sacado del terrorismo fundamentalista islámico que, desgraciadamente, copa tantos titulares informativos a día de hoy. En la cuarta temporada, el presidente Underwood ha de afrontar el secuestro de una familia estadounidense por parte de dos radicales del grupo islamista ICO (siglas de la Organización del Califato Islámico, en inglés), un grupo inspirado directamente en el ISIS, tanto en su imagen como en sus ideales. Además, la ficción de Netflix muestra como los responsables del secuestro, dos estadounidenses convertidos al islam, se han radicalizado a través de internet, tal y como ocurre en casos de ciudadanos musulmanes en países de Occidente.

La serie tuvo su particular 'Emailgate' 3 En 2015, salió a la luz que Hillary Clinton, entonces Secretaria de Estado del país, había utilizado un servidor de correo privado para asuntos oficiales, algo que suponía una violación de las normas de la Administración y que podía acarrear, según el Departamento de Estado, riesgos de seguridad. El asunto provocó un escándalo en Estados Unidos y supuso un lastre para su campaña hacia la Casa Blanca. Los hechos causaron, además, que Clinton llevase a cabo una profunda política de transparencia, en un intento por lavar su imagen y demostrar que no tenía nada ocultar. En la cuarta temporada de 'House of cards', el candidato republicano a la presidencia del país, el gobernador Will Conway (Joel Kinnaman) se ve envuelto en una polémica, por la cual se le acusa de colaborar con Pollyhop (el Google de 'House of cards') para obtener información precisa sobre los votantes norteamericanos. Tal y como haría Hillary, Conway inicia una campaña de lavado de imagen y opta por hacer públicos los datos de su teléfono personal.

Un intento de asesinato del presidente 4 En el cuarto episodio de la cuarta temporada, el presidente Underwood sufre un intento de asesinato en el que recibe dos disparos por parte del periodista Lucas Goodwin (Sebastian Arcelus). Frank logra sobreponerse al suceso, lo que, de tratarse de un presidente real, le hubiera convertido en el segundo mandatario estadounidense que sale con vida después de recibir una herida de bala durante su legislatura. El 30 de marzo de 1981, Ronald Reagan fue disparado a la salida de un hotel en Washington D.C., 69 días después de asumir la presidencia del país. Reagan, a sus 70 años, logró, al igual que Frank, sanar sus heridas y continuar al frente del gobierno. Además, el ataque a Underwood y el ataque a Reagan tuvieron una misma consecuencia inmediata: el interés de la primera dama por fortalecer el control de armas en Estados Unidos. El intento de asesinato de su marido provocó que Nancy Reagan se concienciara profundamente sobre la necesidad de restringir la venta de armas de fuego en el país. De hecho, convenció a Ronald para incluir la restricción en la compra-venta de armamento en su agenda política, algo inusual para un político republicano en los años 80. En 'House of cards' la lucha de Claire contra la venta de armas fue más allá, y la serie nos brindó la imagen de la primera dama empuñando dos pistolas en una conferencia de prensa, en un intento por concienciar a la ciudadanía de su peligrosidad.

La gran pareja de la política norteamericana 5 Gran parte del éxito de 'House of cards' reside en la figura del matrimonio Underwood, formado por dos personas tan ambiciosas como frías, con objetivos en común y conscientes de que juntos forman un tándem capaz de regir el destino del país. Él, un presidente demócrata y popular entre la opinión pública. Ella, una primera dama activa y centrada en desarrollar una carrera política propia. ¿No les suena de nada? El matrimonio Clinton está considerado por muchos como la pareja más influyente y más mediática en la historia reciente de la política estadounidense. Tanto Hillary como Claire han demostrado querer ir más allá de su papel de 'mujer del presidente' y se han postulado para la presidencia y la vice-presiencia del país, respectivamente. Tampoco olvidemos que los medios, tanto en la serie como en la vida real, se hicieron eco de los problemas matrimoniales de ambas parejas...

La realidad supera a la ficción. Y si no la supera, sí que puede servir de inspiración para infinidad de historias. Algo así deben de pensar los guionistas de 'House of cards'. Si de lo que se trata es de buscar relatos que despierten el interés del público, a veces no hay más que mirar al mundo que nos rodea. Sea el ámbito que sea. Incluida la política.