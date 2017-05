Juego de Tronos: Nuevas imágenes de la séptima temporada

Ya falta menos para que Juego de Tronos vuelva a la pequeña pantalla. El interés de los espectadores en todo el mundo es máximo, y esta vez lo será especialmente también en Euskadi ya que verán la luz las escenas rodadas en la playa de Itzurun de Zumaia y en San Juan de Gaztelugatxe.

Esta semana han salido a la luz nuevas imágenes de la serie de HBO y con ellas hemos podido descubrir un pequeño de lo que espera a los seguidores de Juego de Tronos en esta séptima temporada que arrancará el 16 de julio.

En una de las instantáneas que ha adelantado en exclusiva Entertainment Weekly vemos a Daenerys Targaryen montando a Drogon. En la imagen vemos que el dragón aparece mucho más grande que en temporadas anteriores de Juego de Tronos. En otras de las imágenes, también se ve a Arya Stark y a Jon Nieve preparándose para la gran guerra.

