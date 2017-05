Jesús Vázquez estrena programa el viernes

Jesús Vázquez regresará el próximo viernes a Telecinco (a partir de las 22.00 horas) para presentar el nuevo 'talent show' 'Me lo dices o me lo cantas', con el que la cadena de Mediaset intentará arrebatar el sólido liderazgo de la noche a Antena 3 y su 'Tu cara no me suena... todavía'. En ese caso, los concursantes protagonizarán cada semana actuaciones, pero con un toque especial: la base musical será la de una canción conocida ampliamente por los espectadores, pero la letra será totalmente distinta a la original. El jurado estará compuesto por Santi Millán, Yolanda Ramos, Jorge Cadaval y Cristina Rodríguez.