Hugh Grant ultima su regreso a la tele

El actor británico Hugh Grant volverá a tener un papel en la pequeña pantalla 18 años después de dar su salto al cine. Según informa la revista especializada 'Deadline', el popular intérprete será el protagonista principal de 'A very english scandal' ('Un escándalo muy británico'), producción de la BBC que dramatiza la historia real de Jeremy Thorpe, un político inglés que en los años 70 fue juzgado por conspiración e incitación al asesinato. El paso anterior de Grant por la pequeña pantalla se había dado en 1999, en 'Doctor Who and the Curse of Fatal Death'.