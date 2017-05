Las diez series que vienen

8

La serie original de Netflix más vista de la plataforma se ha visto saboteada durante las últimas semanas. Un hacker amenazó al servicio con filtrar la nueva temporada de 'Orange Is The New Black' si no se le transfería una cierta cantidad de dinero. Como la compañía no cedió al chantaje, el usuario ha cumplido su palabra -a medias- y ha lanzado los diez primeros episodios de la quinta temporada de la serie, que ya se han propagado por la red. Mientras el FBI atiende el caso, Netflix se niega a ceder ante coacciones y continuará con la historia de un grupo de reclusas a partir del 9 de junio. La muerte de una compañera despertará un motín en la cárcel que, como novedad, será retransmitido en tiempo real, abarcando la temporada un periodo total de tres días.